Європейські члени НАТО і Канада збільшать військові витрати на 4,3 відсотка

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберґ заявив, що альянс повинен продовжувати роботу над справедливішим розподілом фінансового навантаження

Європейські члени НАТО і Канада збільшать витрати на оборону на 4,3 відсотка в 2017 році, повідомив у середу генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберґ.

Таким чином з 2014 року, коли скорочення витрат припинилося, ці країни в цілому збільшать витрати на оборону на 46 мільярдів доларів. Вважається, що члени альянсу роблять це чималою мірою під впливом наполягань з боку президента Дональда Трампа.

На саміті НАТО в Уельсі 2014 року члени альянсу зобов’язалися збільшити витрати на оборону до двох відсотків ВВП. Це було зроблено у відповідь на кризу в Європі та агресивні дії Росії проти України. Дотепер лише п’ять країн НАТО виконують свої фінансові зобов’язання: США, Греція, Великобританія, Естонія і Польща. Стольтенберґ заявив, що цього року до них приєднається ще Румунія, а наступного року Латвія і Литва.

«Щоб підтримувати безпеку наших країн, ми повинні продовжувати роботу із збільшення витрат на оборону і справедливіше розподіляти навантаження серед членів нашого альянсу», – заявив Столтенберґ за день до зустрічі міністрів оборони країн НАТО в Брюсселі.

«У 2015 році, після декількох років зниження витрат, ми стали свідками реального збільшення оборонних витрат європейських союзників і Канади. В цьому році ми припускаємо побачити реальніший ріст на 4,3 відсотка», – заявив Столтенберґ на прес-конференції.

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