Американські науковці на шляху до лікування хворих на рак?

Науковці Університету Джонса Гопкінса повідомили про поступ у розробці тестів для виявлення восьми видів раку на ранньому етапі, включно з такими видами, які дуже важко виявити і лікувати, користуючись навіть найновішою медичною технікою.

Згідно з повідомленнями, їм вдалося виявити рак шляхом аналізу крові в приблизно 70 відсотків хворих людей. Про це повідомило у четвер видання Science.

Науковці Університету Джонса Гопкінса провели експериментальний аналіз крові у пацієнтів, про яких уже раніше було відомо, що вони хворі на рак.

Науковці зосередили увагу на рідкій біопсії - тесті, який виявляє видозмінені ДНК, що вільно плавають у крові, та пов’язані з раком білки, щоб знайти клітини раку перед тим, як вони поширяться в організмі, і поки існують кращі можливості вилікувати хворобу.

Найлегше було виявити рак яєчників, а далі – печінки, шлунку, підшлункової залози, стравоходу, кишківника, легенів і молочної залози.

Щодо раку яєчників, печінки, шлунку, підшлункової залози і стравоходу – які у нинішній час важко виявити на ранньому етапі – діагностування виявилось вірним у 69 до 98 хворих пацієнтів.

Однак цей тест поки що не має практичного застосування, він ще мусить бути підтверджений на основі дослідження, яке вже відбувається серед широкої громадськості, а не лише хворих на рак, щоб встановити його ефективність.

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