У Трампа «чудовий стан здоров’я» - лікар Білого дому після медогляду

У п’ятницю президент пройшов перше медичне обстеження з часу приходу до влади в січні минулого року



Президент США Дональд Трамп у п’ятницю пройшов медичне обстеження в Національному військовому медичному центрі імені Волтера Ріда, що неподалік Вашингтона. Це перша перевірка стану його здоров'я з моменту вступу на посаду в січні.



Медогляд і необхідні тести проводилися лікарем Білого дому - Ронні Джексоном, який також протягом восьми років спостерігав за станом здоров’я президента Барака Обами.

Медобстеження не передбачало оцінки психічного стану Трампа.



Напередодні Трамп заявив журналістам: «Я думаю, що у мене все в порядку. Буду здивований, якщо це не так».



Через кілька годин після закінчення огляду Джексон оприлюднив коротку заяву, в якій зазначив, що «огляд пройшов прекрасно», і що у Трампа «чудовий стан здоров'я».

У вівторок Білий дім проведе спеціальний брифінг на цю тему, на якому ймовірно виступить лікар Джексон.



Закони США про таємниці медичної інформації стосуються і президентів, тому особисто Трамп повинен вирішити, яка інформація на цю тему буде оприлюднена.



Остання професійна оцінка стану здоров'я Дональда Трампа була дана в 2015 році його особистим лікарем Гарольдом Борнстіном, який пообіцяв, що Трамп буде «самим здоровою людиною, коли-небудь обраною президентом».



Борнстін також повідомив, що Трамп приймає аспірин, ліки для зниження рівня холестерину, у міру потреби антибіотики для боротьби з дерматологічним захворюванням розацеа, а також препарат, що стимулює ріст волосся.

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