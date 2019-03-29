Думки, висловлені в рубриці «Моя Америка», передають погляди самих авторів і не відображають позицію «Голосу Америки».

У кожного з 3 кандидатів, які під час передвиборної кампанії посідають перші рядки рейтингів, є свої мовні звички і впізнаванні прийоми. І почнемо ні з чинного президента, а з нової людини в українській політиці - шоумена Володимира Зеленського. Для спілкування з аудиторією він вибрав неформальний, дуже розмовний стиль. Зеленський використовує такі оберти, як «влада вже пробила дно», звернення до інтернет-аудиторії «хлопці і дівчата», вираз «повний кабздец». «На Т починається, на повний капець закінчується» - так, наприклад, говорить Зеленський про тарифи.

Він не використовує красивих метафор і епітетів, не включає пафос, не цитує класиків, як це любить робити, наприклад, чинний президент України.

При цьому вся риторика Зеленського пронизана протиставленням Петру Порошенко. Він обігрує його гасло «Армія. Мова. Віра», кажучи: «розікрали армію, штучно розділити людей з мовного питання, тому і віри вам немає».

Доповнює він і ще один слоган Порошенко - «Кандидатів багато, а президент один». «Кандидатів багато, президентів багато, а закон один», - каже Зеленський і додає: «Кого-небудь, крім вас, виберемо!»

«Все, за що береться наша влада, не працює», - заявляє він.

При цьому сам не обіцяє нічого конкретного, відзначаючи, що хоче «щось змінити» і «презентувати нову країну».

Своєрідний гасло Зеленського - як стати президентом і при цьому залишитися людиною.

Іншими словами, його риторика - це риторика «відштовхування» від чинного президента, затвердження себе через заперечення іншого.

Цей же прийом - твердження через заперечення - ми зустрічаємо і у Юлії Тимошенко. «Порошенків Петрів Олексійовичів в Україні хоч греблю гати», - заявляє вона в інтерв'ю Дмитру Гордону. Хіба мало в Бразилії Педрів! І стверджує, що в українську політику треба повернути честь, совість і порядність. При цьому безпосередньо Тимошенко не заявляє про те, з ким саме асоціюються всі ці позитивні якості, але передбачається, що глядач повинен здогадатися.

«Українській владі не вистачає співчуття людям, почуття болю простих людей», - каже Тимошенко і сама чутливість проявляє рясно. Один з її улюблених прийомів - це апеляція до власних почуттів, страждань і просочені емоціями і пафосом метафори.

Тимошенко використовує такі вирази, як «ці моменти назавжди закарбовані в моєму серці», «кладовища наших ілюзій величезні», «ми навчилися плакати без сліз і страждати без стогонів», «Україна вичерпала історичний запас страждань» і так далі.

Слова «сльози» і «страждання» взагалі одні з найбільш частотних у мові Тимошенко. Ще один її прийом - це риторика каяття. «Я чесно визнаю, що робила помилки», «може, я не дуже добре зналася на людях, як хотілося б», «я хочу попросити у вас пробачення», «але я ніколи не дозволяла собі здатися і, не дай бог, втекти», - говорить вона.

Тимошенко теж стверджує себе через заперечення діючій владі, яка, за її словами, «вбила надію і віру після Революції Гідності».

І, нарешті, Петро Порошенко. Який його мовний портрет? Ось основні риси.

Схильність до пафосу, любов до слів «великий», «рішучий», «рішучість».

Рясне використання цитат і відсилань до літературних і інших текстів. «Як геніально написав Василь Симоненко: «Народ мій є, народ мій завжди буде, нічого не перекреслить мій народ», - говорить Порошенко у своїй передвиборчій промові.

Багатослівність і любов до деталей, при цьому хороша реакція як оратора на те, що відбувається навколо: «Бачите - сонечко вийшло, це хороший знак!».

Смислові повтори: «Ще раз повторюю: ще недавно День російської армії був українським державним святом. І його скасування було моїм першим президентським рішенням».

Саркастичні метафори: «Усі стовпи у нас обсіли голуби миру, але тінь від них - двоголова».

Риторичні запитання: «Чому біглі олігархи так лютують на цих виборах?»

І звернення до віртуального співрозмовника: «Пан Путін, не дочекаєтеся!»

Але якщо інші кандидати використовують прийом затвердження себе через заперечення Порошенко, то що заперечує він сам? Фактично кожна його мова побудована на затвердженні України через заперечення Росії, відштовхування від Москви. Де б не виступав Петро Порошенко, він говорить про протистояння гібридній агресії Кремля, про руйнування планів Путіна привести до влади в Україні проросійських кандидатів, закликає бути сильними, нагадуючи, що «Москва сльозам не вірить» - Москва зважає лише на силу, у тому числі на українську силу.

Те, що риторика побудована, в першу чергу, не на пропозиції чого-небудь, а на запереченні, відштовхуванні від джерела болю і руйнувань, говорить тільки про одне - про те, наскільки глибока рана, нанесена за ці п'ять років Україні. Рана, яку продовжують посилювати війною, і якій не дають загоїтися.

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