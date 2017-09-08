Мадрид забороняє референдум про незалежність Каталонії, але Барселона наполягає на голосуванні 1 жовтня

Іспанський уряд намагається не допустити референдум про незалежність Каталонії - заможного північно-східного регіону з укоріненими традиціями середньовічного князівства та сучасної автономії.

Конституційний суд Іспанії назвав нечинним схвалений каталонським парламентом 6 вересня закон про проведення референдуму, а державна прокуратура оголосила, що висуватиме карні обвинувачення щодо тих депутатів у Барселоні, які голосували за рішення.

Прем’єр-міністр Іспанії Маріано Рахой назвав дії каталонських політиків “актом непокори”. “Те, що не відповідає закону, не є демократичним”, - заявив прем’єр.

Але лідери Каталонії заявляють, що ідеї незалежності мають широку підтримку серед населення і референдум таки відбудеться згідно з оголошенням - 1 жовтня.

Після рішення конституційного суду Іспанії каталонський парламент затвердив механізм дій на випадок, якщо учасники референдуму проголосують за відокремлення.

Раніше головний прокурор Іспанії оголосив, що прокуратура також притягатиме до карної відповідальності тих представників регіонального уряду Каталонії, які підписуватимуть рішення щодо референдуму.

Раніше прем’єр-міністр Рахой заявляв, що готовий вести з лідерами у Барселоні переговори про зміну відносин між місцевою адміністрацією Каталонії та національним урядом у Мадриді, але підкреслював, що не піде на зміни конституції.

Як і інші регіони Іспанії, Каталонія вже зараз користується багатьма автономними правами: керує своєю системою освіти, охорони здоров’я та місцевого оподаткування.

Рух за незалежність Каталонії залишається мирним і добре організованим на відміну від сепаратистського насильства, яке лише нащодавно стихло в іншому іспанському регіоні - Країні басків.

Деякі каталонці вважають, що їхній заможний регіон субсидує менш промислово розвинені частини Іспанії, такі як Андалузія.

В Каталонії нараховують близько 5 з половиною мільйонів виборців.

Організатори референдуму заявляють, що одразу ж проголосять відокремлення, якщо голосувати 1 жовтня прийдуть принаймні 50% і якщо більшість з них підтримає незалежність.

Кореспондети й коментатори вказують, що у каталонському парламенті зараз переважають пронезалежницькі націоналістичні партії, але думки самих мешканців Каталонії розділені, тому результати пропонованого референдуму могли б бути несподіваними.

Більша частина історичної Каталонії була приєднана до іспанської держави у 15 сторіччі і віддавна намагалася зберегти свою мову та самобутність.

Північні землі історичної Каталонії є частиною Франції.

Як і на референдумі про незалежність Шотландії 2014 року, на якому шотландці проголосували проти відокремлення, активні дискусії в Каталонії точаться довкола того, чи мала би Барселона автоматичне право на самостійне членство у Європейському Союзі.

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