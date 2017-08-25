Багатші країни заходу ЄС вважають дешеву робочу силу зі сходу Європи проблемою

Французький президент Еммануель Макрон застеріг, що Євросоюз може розколотися, якщо організація не вирішить проблем з переміщенням робочої сили в межах Європи.

Масова міграція “дешевших” працівників зі східних - бідніших нових членів ЄС до багатших країн Західної Європи викликає побоювання, що стало однією з причин “Брекзиту” і тиску на уряди в інших країнах.

Макрон, перебуваючи в Румунії, назвав “соціальним і податковим звалюванням” практику залучення східновропейських працівників з дешевшою платнею на роботу в західних країнах, де місцеві робітники можуть програвати конкуренцію за робочі місця.

Президент Франції також заявив, що, використовуючи лазівки у правилах про “тимчасове працевлаштування”, деякі компанії уникають сплати у державні фонди соціального захисту й охорони здоров’я.

Еммануель Макрон пов’язав невдоволення станом справ зі зростанням популізму та “антиєвропейських” настроїв у деяких країнах ЄС.

Вільний ринок без кордонів

На початку 21 сторіччя європейські політики особливо активно пропагували перетворення Євросоюзу на величезний простір, об’єднаний спільними цінностями, гарантіями безпеки і добробуту.

Економісти проголошують, що безперешкодний рух людей, послуг, товарів і капіталу мав би забезпечити найефективніший розподіл ресурсів на спільному ринку.

Ці ідеї почали втілювати в життя ще коли ЄС був “Європейською економічною спільнотою” і вдосконалювали та затверджували зокрема в в Маастрихтському договорі 1992 р. та Лісабонській угоді 2009 року.

Мільйони людей з країн Центральної та Східної Європи, після приєднання їхніх країн до ЄС, скористалися правом поїхати на роботу до Великої Британії, Франції та інших держав Євросоюзу, де для них були вигідними навіть низькооплачувані робочі місця, неприйнятні для місцевих робітників.

Перебуваючи у середу в Австрії, Макрон назвав таку ситуацію “зрадою європейського духу” і “перегонами у бік зниження соціальних стандартів”.

Керівники Чехії та Словаччини висловили обережну підтримку закликів перегляду деяких правил пересування робочої сили в ЄС.

Прем’єр-міністр Польщі Беата Шидло наголосила у четвер, що “захищатиме інтереси польських робітників”.

Втеча з Британії

Нові статистичні дані в Британії, що засвідчують скорочення імміграції, розглядають як ознаку поступового виїзду громадян країн ЄС.

Рівень реєстрацій східних європейців у британській системі соціального страхування у порівнянні з минулим роком впав на 21%.

Серед можливих причин таких тенденції називають падіння курсу британського фунта, що зменшує вартість британських заробітків для східноєвропейців, сповільнення економічного зростання в Британії, а також зростання неприязні до іноземців в країні.

На тлі “Брекзиту” до Британії стало менше приїздити поляків, угорців та громадян інших країн Східної Європи.

Для Британії загрозливим виглядає те, що міжнародні компанії також розглядають можливість перенесення штаб-квартир та виробничих потужностей з Британії на європейський континент, остерігаючись можливих негативних наслідків виходу країни з Євросоюзу 2019 року.

Прем’єр-міністр Тереза Мей сказала, що Лондон гарантуватиме права громадян ЄС, які мешкають у Великій Британії, але деталі майбутньої імміграціної системи досі не визначені.

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