У США описали вплив пандемії COVID-19 на підлітків

За результатами опитувань проведених Центрами з контролю та профілактики захворювань Міністерства охорони здоров’я США (CDC) щодо поведінки та досвіду підлітків (Adolescent Behaviors and Experiences Survey - англ.), більше половини учнів-підлітків зазнали емоційного насильства у своїх домівках під час карантину, викликаного пандемією COVID-19, і більше 10% повідомили про фізичне насильство.

В опитуванні зазначено, що пандемія мала «сейсмічний вплив на громади по всій країні, і на молодих людей особливо вплинули способи у які було змінено їхнє повсякденне життя».

Відзначається, що більш ніж третина учнів повідомляли про незадовільне психічне здоров'я під час пандемії, і майже половина постійно відчували смуток або безнадію.

"Зриви звичайного способу життя були масовими – шкільні будівлі закриті, можливості для спілкування з однолітками були обмежені, громади переживали втрати та потрясіння. Хоча пандемія вплинула на всіх учнів, такі зриви звичайного способу життя та негаразди вплинули на різних учнів у різний спосіб", - відзначають упорядники.

Відзначається, що більше третини всіх учнів старших класів відчували, що до них погано, або несправедливо ставляться через їх расову або етнічну приналежність.

10% учнів-гетеросексуалів заявили, що вони зазнали фізичного насильства з боку батьків або іншого дорослого в будинку. Ця цифра зросла до 20% серед учнів, які ідентифікували себе як лесбійки, геї або бісексуали, йдеться у звіті.

Чорношкірі учні частіше повідомляли про голод, повідомляє CDC: майже третина чорношкірих учнів повідомили, що під час пандемії в їхніх домівках було недостатньо їжі.

Дослідники оприлюднили і рекомендації, і наголошують на важливості відчуття зв'язку із небайдужими до них людьми для психічного здоров'я учнів.