Населення світу сягнуло 7.58 мільярда, але щорічний приріст рекордно низький - Служба статистики США

Населення планети сягнуло 7.58 мільярда осіб у четвер 11-го липня. Це вказують підрахунки Служби статистики уряду США (Census).

Служба статистики США відзначає, що населення планети зросло на понад 50% з 1987-го року, коли воно сягнуло 5 мільярдів.

При цьому відзначається, що попри те, що річний приріст населення сягнув максимуму на початку 1960-х, коли він склдав 2.2%, і з тих пір почав зменшуватись. За прогнозами Служби статистики США, 2020-2021 роки стануть першими з 1950-го роками, коли приріст населення у світі впаде до менше 1%. Пізніше і цей показник зменшиться.

Служба статистики США також наголошує, що загальний рівень народжуваності падає в цілому світі.

"Навіть регіони, які традиційно мали високий рівень приросту населення демонструють подібні тренди. Їх населення досі зростає, але швидкість цього зростання постійно сповільнюється", - йдеться на урядовому сайті.

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