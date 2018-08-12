Вашингтон готується до демонстрації білих націоналістів та неонацистів

У неділю, рівно через рік після сутичок білих націоналістів та анти-расистів у Шарлоттсвіллі, у Вашингтоні, на площі перед Білим домом, пройде демонстрація право-радикальних груп.

Протест «Об’єднаємо правих 2» заявлений як «демонстрація за громадянські права білих» проти «порушення громадянських прав у Шарлоттсвіллі», повідомляє CNN.

Очікується, що в ній візьмуть участь близько 400 білих націоналістів, неонацистів та членів Ку-клус-клану. За планом, вони зустрічаються біля метро «Фоггі Боттом» о п’ятій вечора, після чого йдуть ходою до площі Лафаєтт, що напроти Білого дому.

Близько 40 груп анти-расистів планують у неділю провести свої контр-протести. Шеф поліції Округу Колумбія Пітер Н`юшем заявив, що поліція намагатиметься тримати дві протестуючі групи окремо. Носіння зброї в місцях запланованих демонстрацій буде заборонено, незалежно від того, чи має особа дозвіл чи ні.

«Наша роль – переконатися, що подія, захищена Першою поправкою, пройде без будь-яких актів насильства та руйнування майна, - сказав Н`юшем на прес-конференції у понеділок. – Усі наші поліцейські будуть залучені, аби ми могли з такими ситуаціями впоратися».

Раніше планувалося виділити окремі вагони потягів метро для учасників право-радикальної демонстрації, але ці плани були відкинуті через негативну реакцію на цю ідею громадськості.

«Як столиця нашої країни ми приймаємо мільйоні відвідувачів кожного року, - сказала мер міста Мюрієл Баузер у заяві. – На щастя, дуже-дуже незначний відсоток з них поділяють погляди, які будуть висловлені на площі Лафаєтт у неділю».

Напередодні президент Дональд Трамп у Твіттері засудив расизм та закликав націю до об’єднання

«Протести в Шарлоттсвіллі рік тому призвели до безгуздої смерті та розбрату. Ми повинні об’єднатись як нація. Я засуджую всі форми расизму та насльницьких дій. Мир всім американцям!», - написав він.

Минулого року відповідь Трампа на насильство в Шарлоттсвіллі, коли він сказав, що в конфлікті винні «обидві сторони» розкритикували навіть представники його власної партії.

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