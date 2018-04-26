"Час Трампу натиснути на Путіна" - конгресвумен США вшанувала пам’ять загиблого в Україні американця

"Війна Росії в Україні часто здається далекою. Нестача уваги до конфлікту не дивує з огляду на особливу прихильність нашого президента до президента Росії Путіна", - написала в своїй статті Ґвен Мур, член Палати представників Конгресу США.

Вона наголосила, що наслідки російського брутального вторгнення до України - ближче, ніж здаються.

Стоун служив медичним працівником у складі міжнародної команди спостерігачів, які є "очима та вухами" світу в цій війні, що забрала більше 10 300 життів і змусила мільйони покинути місця проживання

Рік тому, цього тижня, народжений в Мілвокі Джозеф Стоун загинув від вибуху міни, коли служив в місії спостереження за конфліктом, нагадала Мур.

Стоун служив медичним працівником у складі міжнародної команди спостерігачів, які є "очима та вухами" світу в цій війні, що забрала більше 10 300 життів і змусила мільйони покинути місця проживання. Кожного дня, ці хоробрі, неозброєні спостерігачі, які діють в рамках ОБСЄ, їхали до зони бойових дій, щоб повідомляти факти про тривалу агресію Росії в Україні. Вони засвідчували жахливі умови, в яких живуть цивільні, включаючи постійне відчуття страху через практично постійні порушення режиму припинення вогню, нерозбірливе використання мін та руйнування критично важливої інфраструктури, яка робить щоденне життя неможливим, наголосила політик

В час, коли уявлення про конфлікт часто такі ж важливі, як і отримання території, правдиві факти є основою розуміння загальної картини, переконана Мур.

Саме тому керовані Росією сепаратисти роблять все, що можуть, щоб не дозволити спостерігачам проводити свою роботу, наголошує конгресвумен. Спостерігачам, таким як Стоун, часто загрожують зарядженою зброєю, їх фізично блокують від патрулювання і часто влаштовують саботаж устаткування.

Будучи парамедиком, Стоун мав важливу роль. Він надавав невідкладну допомогу іншим спостерігачам, коли погрози здійснювались і призводили до інцидентів в патрулі.

Путін та його прибічники створили цей конфлікт для того, щоб тримати Україну на колінах і стверджувати своє домінування

Трагічно, що він втратив своє життя. Не можна забувати про смерть Джозефа Стоуна і потрібно шанувати його роботу з документування цього трагічного і тривалого конфлікту, наголошує конгресвумен.

Путін та його прибічники створили цей конфлікт для того, щоб тримати Україну на колінах і стверджувати своє домінування. Путін, який продовжує спрямовувати і збурювати конфлікт є відповідальним за неприпустимі умови життя цивільного населення в зоні конфлікту, а також у залякуваннях і погрозах міжнародним спостерігачам, які мають документувати конфлікт.

"Нам потрібен президент, який має сили відокремитись від персональних інтересів і стати на захист прав людини, - наголосила політик. Нам потрібен президент, який бажає зібрати дипломатичну силу і переконати Путіна припинити погрози міжнародним спостерігачам в Україні, які, що трагічно продемонстрував Джозеф Стоун рік тому – ризикуючи життям, служать міжнародному миру та безпеці.

Час нашому президенту припинити тихо зрікатись американської політики стосовно Путіна і натомість почати тиснути на російського лідера, щоб він вжив конкретних заходів для припинення війни в Україні, включаючи ті, що передбачені Мінськими домовленостями – шлях, узгоджений обома сторонами", - наголосила Ґвен Мур.

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