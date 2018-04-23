Річниця загибелі Джозефа Стоуна: США закликають Росію «припинити бойові дії» на Донбасі

У посольстві США в Києві вшанували пам’ять загиблого рік тому американського медика Джозефа Стоуна, який входив у склад СММ ОБСЄ в Україні

Посольство США в Україні закликало Росію припинити бойові дії та дати спостерігачам місії ОБСЄ безпечно виконувати свою роботу на окупованій території на сході України.

Про це йдеться у повідомленні посольства в Twitter.

У посольстві нагадують про загибель американського парамедика Джозефа Стоуна, який був членом Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні та загинув 23 квітня 2017 року під час виконання своїх службових обов’язків. Зокрема у повідомленні зазначається, що «наземні міни все ще розповсюджені на Донбасі», а силовики, якими управляє Росія, «все ще переслідують, погрожують та стоять на заваді роботі СММ».

«Ми закликаємо Росію припинити бойові дії та дати цим героїчним людям безпечно виконувати свою роботу», – йдеться у Twitter-заклику посольства США в Україні.

Стоун загинув, коли автомобіль, в якому він перебував, наїхав на вибуховий пристрій-міну, на підконтрольній сепаратистам території на сході України.



«Якби Росія дотримувалася Мінських угод і припинила підтримувати, спрямовувати, фінансувати і забезпечувати сепаратистів в цьому регіоні, то необхідності в продовженні роботи моніторингової місії не було б», - заявив голова Гельсінської комісії США Роджер Вікер, виступаючи в Сенаті після загибелі Стоуна.

Чтайте докладніше: Сенатор США Вікер закликав Росію припинити «цикл насильства» на сході України

«Трагічна загибель американця Джозефа Стоуна наголошує на необхідності забезпечення безперешкодного доступу спостерігачів ОБСЄ через лінії фронту і в прикордонні регіони, контрольовані сепаратистами», - продовжив він.



«Ті, хто несе відповідальність за це, повинні бути притягнуті до відповідальності, - заявив тоді сенатор Роджер Вікер.

Дивіться також: Україна серед головних тем обговорення між Трампом та Макроном