Тіньова Америка – Hudson Institute дослідив штати США з найнижчими податками

Намагаючись привабити бізнес до своїх територій, деякі штати США надто пом’якшили правила з регулювання бізнесу і податкове навантаження. Цим можуть скористатись шахраї для реєстрації компаній-оболонок, стверджує в своєму дослідженні американський аналітичний центр Hudson Institute.

Сполучені Штати активно борються з фінансовими таємницями в світовому масштабі, однак внутрішні правила залишаються м’якими, завдяки, насамперед, зусиллям окремих штатів, таких як Делавер, Невада, Вайомінг та Південна Дакота, зазначають дослідники.

В своєму прагненні залучити якомога більше бізнес-компаній до роботи у себе і таким чином сприяти розвиткові економіки, ці штати мають одні з найбільш простих умов реєстрації та ведення бізнесу, а також порівняно високі стандарти захисту фінансової таємниці. Надходження від реєстрації корпорацій складають вагому частину бюджету цих штатів, порівняно до податкових надходжень, вказують у Hudson Institute.

Наприклад, Невада зробила перші кроки для забезпечення фінансової секретності в 1991 році, коли штат пом’якшив корпоративні закони, і, як повідомляє Las Vegas Sun, почав просувати себе як «Делавер Західного узбережжя». Невада не має податку на дохід і має обмежені можливості підвищувати податки для компаній. В середині 90-х штат змінив свою Конституцію, щоб для підвищення податків знадобилось дві третини голосів. Таким чином, бюджетні надходження від реєстрацій компаній стали важливим джерелом фінансування бюджету, на відміну від податкових надходжень.

Такий поблажливий клімат для корпорацій, привабив нечесні компанії, такі, наприклад як Mossack Fonseca – компанія, що фігурувала в "Панамських паперах", вказують дослідники. Більше 1000 компаній з Невади мали зв’язки з Mossack Fonseca.

Ще рік тому, правила придбання нерухомості в деяких штатах, дозволяли обмежену аноніму купівлю.

Пол Манафорт, якому в США наразі висунуто обвинувачення за дванадцятьма пунктами, включаючи відмивання грошей, раніше вкладав гроші у нерухомість в США.

Компанії-оболонки з реєстрацією в США намагались використати для незаконної діяльності.

Hudson Institute наголошує на таких скандалах, як використання компаній з американською реєстрацією колишнім прем’єр-міністром України Павлом Лазаренком, який був серед десяти найбільших клептократів світу за Transparency International; Віктором Боутом, який вважався провідним торговцем зброєю; Теодором Нгуема Обіанг Мангуе - сином диктатора Екваторіальної Гвінеї.

Hudson Institute закликає США посилити стандарти прозорості корпорацій і вимоги до реєстрації компаній для того, щоб унеможливити шахрайське використання компаній, зареєстрованих в США.

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