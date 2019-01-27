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Найдовше в історії США часткове припинення роботи уряду закінчилося. Що далі? Відео

Найдовше в історії США часткове припинення роботи уряду закінчилося. Що далі? Відео
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У п'ятницю Конгрес схвалив, а президент Трамп підписав проект бюджету, що дозволить на три тижні відкрити федеральні установи. У цій тимчасовій угоді Президенту не вдалося отримати бажане фінансування стіни не кордоні з Мексикою.

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У п'ятницю Конгрес схвалив, а президент Трамп підписав проект бюджету, що дозволить на три тижні відкрити федеральні установи. У цій тимчасовій угоді Президенту не вдалося отримати бажане фінансування стіни не кордоні з Мексикою.

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