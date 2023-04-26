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- Голос Америки
Чехія ввела санкції проти патріарха РПЦ Кирила
Чехія запровадила санкції проти патріарха Російської православної церкви Кирила (Володимира Гундяєва). Очільник РПЦ став першим і наразі єдиним фігурантом національного списку санкцій Чехії, формування якого було схвалено на початку 2023 року, повідомляє Радіо Свобода.
Патріарх потрапив під санкції за підтримку російського вторгнення до України. Санкції означають заборону на вʼїзд до Чехії, неможливість проведення будь-яких фінансових операцій через місцеві структури та заморожування активів у країні, якщо вони є.
Російський патріарх у своїх зверненнях слідує офіційним наративам щодо війни, яку Москва веде проти України. У великодньому посланні Кирило висловив до Бога прохання, щоб він "дарував міцний і справедливий мир" "братнім народам, що вийшли з єдиної Дніпровської купелі хрещення", а саму війну назвав "міжусобним конфліктом".
Торік у пресі були опубліковані матеріали поліції Швейцарії, які вказують на співпрацю патріарха з КДБ, коли він з 1971 до 1974 року був представником Московського патріархату в організації Світова рада церков у Женеві. В публікаціях йдеться, що Гундяєв, під кличкою "Михайлов" працював для КДБ, зокрема виконуючи пропагандистську роль, відкидаючи звинувачення про утиски релігійних свобод комуністичною владою у тодішньому СРСР.
У січні експерти американського Інституту дослідження війни зазначали, що Росія продовжує використовувати релігію як зброю, щоб посилити свою інформаційну кампанію та дискредитувати Україну. Зокрема російська реакція на рішення українського уряду передати контроль над Лаврою ПЦУ свідчить про те, що Москва продовжує озброювати релігію, щоб представити Україну як зло та позиціювати Росію як захисника православних цінностей, як раніше повідомляв ISW.
У травні УПЦ (МП) на знак незгоди з позицією патріарха Кирила, проголосила самостійність та незалежність від Московського патріархату. При цьому літургійне спілкування між УПЦ (МП) та РПЦ збереглося. Оглядачі кажуть, що від'єднання було суто формальним.
Раніше в інтерв'ю Голосу Америки соціолог релігії, професор Джорджтаунського університету Хосе Казанова заявляв, що російська церква має визнати свою співучасть у розв'язанні геноцидної війни проти українців.
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- Голос Америки
Світ згадує про Чорнобиль, попереджає про небезпеку від російської окупації Запорізької АЕС
У роковини Чорнобильської катастрофи 1986 року ООН та світові лідери нагадують про необхідність відповідального ставлення до ядерної енергії та про загрози, які Росія створює в Україні, використовуючи атомні електростанції для шантажу Києва та світової спільноти.
У своєму твіті ООН нагадала, що у середу - Міжнародний день пам'яті Чорнобильської катастрофи.
«Ніколи не можна забувати про жінок, чоловіків і дітей, які постраждали від радіоактивного забруднення», – написала організація у твіті.
Президент України Володимир Зеленський у 37-му річницю найбільшої у світі ядерної катастрофи повторив свої попередження про потенційну загрозу нової атомної катастрофи в Україні на тлі війни, яку веде проти України Росія.
Президент Зеленський нагадав, що «37 років тому аварія на Чорнобильській АЕС залишила величезний слід у всьому світі». А рік тому Чорнобильська станція була захоплена військами Російської Федерації, яка діє як «терористична держава».
«Минуло більше року після визволення заводу від загарбників. Ми маємо зробити все, щоб терористична держава не використовувала ядерну енергетику для шантажу України та світу», – написав президент Зеленський у твіті.
Президент Зеленський також повідомив, що у річницю Чорнобиля він розмовляв з генеральним директором Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаелем Ґроссі, який, за його словами, наголосив, що лише повернення Україні повного контролю над іншою станцією, Запорізькою АЕС, найбільшою атомною електростанцією в Європі, яка перебуває під російською окупацією, «захистить світ від нової катастрофи».
Рафаель Ґроссі, голова МАГАТЕ у своєму повідомленні у Twitter підтвердив, що агентство ООН з ядерної енергетики, яке він очолює, продовжуємо зусилля для захисту Запорізької АЕС.
Посолка США в Україні Бріджит Брінк написала у Twitter, що у Міжнародний день пам’яті Чорнобильської катастрофи світ згадує «про жахливі втрати, спричинені радянською зневагою до ядерної безпеки та людських життів».
«Оскільки Росія продовжує захоплення та мілітаризацію ЗАЕС, ми підтримуємо Україну та підтримуємо ядерну безпеку», – додала у твіті американська дипломатка.
Міністерство закордонних справ Латвії написало з приводу річниці Чорнобильської катастрофи, що засуджує «спроби Росії використовувати ядерну загрозу як тактичний інструмент» і закликає «негайно повернути Запорізьку АЕС під український державний контроль».
Вибух 4-го реактора на Чорнобильській атомній станції 37 років тому офіційно забрав 31 життя, але від спричинених радіаційного враження та хвороб постраждали тисячі людей. Вибух і подальша пожежа на електростанції поширили радіоактивний матеріал на десятки квадратних кілометрів переважно в Україні, Білорусі та Росії, але радіоактивні опади були зафіксовані і в найвіддаленіших куточках Європи.
В Україні зберігається зона відчуження в радіусі 35 квадратних кілометрів навколо міста Прип’ять. На початку повномасштабної російської агресії проти України минулого року російські війська протягом п’яти тижнів окупували Чорнобильську станцію та прилеглі території. Вони рили окопи, копали кар'єри і розграбовували адміністративні будівлі.
За даними Державного агентства України з управління зоною відчуження, втрати, яких зазнали територія зони відчуження та розташовані на ній підприємства, складають понад 100 мільйонів євро.
З квітня 2022 року Україна спільно з МАГАТЕ надає технічну допомогу підприємствам, які зазнали руйнувань внаслідок окупації. До програми заміни пошкодженого обладнання і постачання запасних частин залучено 12 країн-донорів – Австралія, США, Румунія, Угорщина, Франція, Німеччина, Швеція, Ізраїль, Японія, Канада, Швейцарія, Іспанія.
- Голос Америки
Президент Бразилії закликав створити "мирну групу" для досягнення угоди між Росією та Україною
Президент Бразилії Луїс Інасіо Лула да Сілва в середу, перебуваючи з візитом в Іспанії, знову закликав створити "мирну групу" для досягнення угоди між Росією та Україною, заявивши, що можна буде обговорити все, що завгодно, коли країни сядуть за стіл для переговорів про мир, повідомляє агентство Reuters.
"Є багато речей, які потрібно обговорити - Крим, інші території, НАТО", - сказав Лула під час спільної із прем’єр-міністром Іспанії Педро Санчесом прес-конференції. Він додав, що не йому вирішувати, кому належить Крим: "Це дискусія між Росією та Україною".
Згідно зі спільною заявою, Санчес, який є твердим прихильником європейської точки зору, що Україна захищається від російської агресії, привітав пояснення Лули щодо його мирної ініціативи. Разом з тим Санчес наголосив, що Іспанія підтримує мирний план із 10 пунктів президента України Володимира Зеленського, який передбачає виведення Росії з усіх окупованих територій, включаючи Крим.
"Я хочу подякувати Лулі за його участь і зацікавленість у допомозі групі країн-посередників для сприяння миру", — сказав Санчес на прес-конференції, додавши, втім, що вони розходяться в "нюансах" щодо типу миру, якого прагнуть.
Санчес заявив, що "справедливий і стійкий мир" настане лише після повного виведення російських військ з території України.
Мирна пропозиція Лули, заснована на бразильській традиції невтручання та нейтралітету, закликає групу країн, які не беруть участі у війні, залучити Росію та Україну до переговорів.
Цього місяця він викликав гостру критику багатьох західних країн, коли закликав Сполучені Штати та їхніх європейських союзників припинити постачання зброї Україні, заявивши, що вони "затягують" війну. У відповідь Білий дім звинуватив його у "повторюванні російської та китайської пропаганди".
Після цього Лула змінив свою риторику і під час візиту до Португалії та Іспанії неодноразово засуджував порушення Росією територіальної цілісності України.
"Я розумію європейський погляд на цю війну. Це неприйнятно, щоб одна країна вдерлася в іншу, але це війна, в якій я не бачу, щоб хтось говорив про мир", - сказав він у промові на бізнес-конференції в Мадриді у вівторок.
У статті використано матеріали Reuters
- Голос Америки
США і Франція привітали розмову Зеленського й Сі
Сполучені Штати вітають телефонні переговори між президентом України Володимиром Зеленським та китайським лідером Сі Цзіньпіном.
"Ми досить довго заявляли, що вважаємо, що для президента Сі та офіційних осіб КНР важливо отримати українську точку зору щодо цього незаконного та неспровокованого вторгнення Росії, - заявив представник Ради з нацбезпеки США Джон Кірбі. - Чи призведе це до якогось значущого мирного руху, плану чи пропозиції, я не думаю, що ми знатимемо про це зараз".
"Ми давно говорили, що хочемо, аби ця війна закінчилася, вона може закінчитися негайно, якщо Путін виведе війська, але цього, схоже, не буде найближчим часом. Також, як ми казали, нічого про Україну без України, і якщо буде досягнутий мир шляхом переговорів, це має статись тоді, коли президент Зеленський буде готовий до цього, коли він зможе це робити з позиції сили", - додав Кірбі.
Раніше Зеленський написав, що сподівається, що розмова із Сі "а також призначення Посла України в Китаї дасть потужний поштовх розвитку" двосторонніх відносин країн, а в МЗС Китаю підкреслили, що лідери обговорили "те, що зробив Китай для вирішення української кризи".
Офіційний Париж також привітав розмову лідерів Китаю та України. Франція "заохочує будь-який діалог, який сприяє вирішенню конфлікту [в Україні], відповідно до фундаментальних інтересів України та міжнародного права", – йдеться в заяві Єлисейського палацу. Там підкреслили, що це те саме повідомлення, яке президент Франції Еммануель Макрон передав Сі під час свого нещодавнього візиту до Китаю.
Під час цього візиту Макрон сказав президенту Китаю Сі Цзіньпіну, що розраховує на те, що він "розсудить" Росію та допоможе припинити війну в Україні, а також французький президент підкреслив необхідність обговорення "з усіма", включаючи Росію.
"Ми хочемо не просто припинення конфлікту, а поваги до українського суверенітету та територіальної цілісності, що є єдиною умовою міцного миру", – заяву президента Франції цитує CNN.
Голос Америки раніше повідомляв, що попри заяви Китаю щодо "нейтральності" й "безсторонності" у питанні війни Росії в Україні, Європа зазначала, що Пекін не може уникати відповідальності, коли йдеться про глобальну безпеку й мир, а у Держдепі США підкреслювали, що Китай намагається і виглядати миротворцем, і підтримувати Росію та просувати її пропаганду.
"Байден-2024": якими є настрої американських виборців. Відео
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