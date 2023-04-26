Чехія ввела санкції проти патріарха РПЦ Кирила

Чехія запровадила санкції проти патріарха Російської православної церкви Кирила (Володимира Гундяєва). Очільник РПЦ став першим і наразі єдиним фігурантом національного списку санкцій Чехії, формування якого було схвалено на початку 2023 року, повідомляє Радіо Свобода.

Патріарх потрапив під санкції за підтримку російського вторгнення до України. Санкції означають заборону на вʼїзд до Чехії, неможливість проведення будь-яких фінансових операцій через місцеві структури та заморожування активів у країні, якщо вони є.

Російський патріарх у своїх зверненнях слідує офіційним наративам щодо війни, яку Москва веде проти України. У великодньому посланні Кирило висловив до Бога прохання, щоб він "дарував міцний і справедливий мир" "братнім народам, що вийшли з єдиної Дніпровської купелі хрещення", а саму війну назвав "міжусобним конфліктом".

Торік у пресі були опубліковані матеріали поліції Швейцарії, які вказують на співпрацю патріарха з КДБ, коли він з 1971 до 1974 року був представником Московського патріархату в організації Світова рада церков у Женеві. В публікаціях йдеться, що Гундяєв, під кличкою "Михайлов" працював для КДБ, зокрема виконуючи пропагандистську роль, відкидаючи звинувачення про утиски релігійних свобод комуністичною владою у тодішньому СРСР.

У січні експерти американського Інституту дослідження війни зазначали, що Росія продовжує використовувати релігію як зброю, щоб посилити свою інформаційну кампанію та дискредитувати Україну. Зокрема російська реакція на рішення українського уряду передати контроль над Лаврою ПЦУ свідчить про те, що Москва продовжує озброювати релігію, щоб представити Україну як зло та позиціювати Росію як захисника православних цінностей, як раніше повідомляв ISW.

У травні УПЦ (МП) на знак незгоди з позицією патріарха Кирила, проголосила самостійність та незалежність від Московського патріархату. При цьому літургійне спілкування між УПЦ (МП) та РПЦ збереглося. Оглядачі кажуть, що від'єднання було суто формальним.

Раніше в інтерв'ю Голосу Америки соціолог релігії, професор Джорджтаунського університету Хосе Казанова заявляв, що російська церква має визнати свою співучасть у розв'язанні геноцидної війни проти українців.