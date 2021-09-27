Оглядачі коментують заяву Кремля про "червоні лінії" щодо України, слова Лукашенка

Оглядачі, експерти на Заході реагують на заяву уряду Росії про "червоні лінії" щодо України.

Александер Вершбоу, екс-посол США в Росії, який нині є аналітиком Atlantic Council, заявив у коментарі "Голосу Америки", що заяви Путіна про "червоні лінії" вже не вперше стосуються теми присутності НАТО на території України та членства Києва в Альянсі. За його словами, такі заяви не відповідають зобов'язанням Росії у рамках Гельсінського заключного акту, Паризької Хартії та Основоположного акту Росія-НАТО щодо поваги до права держав обирати власний шлях в сфері безпеки. Водндочас, для мене не очевидно, чи інфраструктура НАТО, яка викликає занепокоєння Росії, насправді існує".

"Я достатньо старий, щоб пам'ятати, як колись Путін говорив, що будь-яка інфраструктура НАТО в Україні становить перетин червоної лінії", - твітує сьогодні лектор Королівського коледжу Лондона Александр Кларксон. Тепер в заяві Кремля йдеться про розширення такої інфраструктури.

Як повідомляється, у Кремлі заявили, що для російського президента Володимира Путіна розширення військової інфраструктури НАТО на територію України означає перетин "червоних ліній" і що Росія і Білорусь будуть вживати заходів для захисту своєї безпеки.

"Тема потенційного розширення військової інфраструктури НАТО на територію України неодноразово згадувалася президентом Путіним, і президент Путін говорив, що це перебуває за межею тих самих "червоних ліній ", про які він неодноразово говорив раніше", - наводять ЗМІ заяву прес-секретаря російського лідера Дмитра Пєскова.

На заяви з Кремля відповіли в уряді України.

"Червоні лінії" Путіна обмежуються територією РФ. З нашого боку російсько-українського кордону ми самі розберемося, що нам робити в інтересах українського народу і безпеки України та Європи", - написав у соціальній мережі Twitter міністр закордонних справ Дмитро Кулеба

Також у понеділок Олександр Лукашенко заявив, що в ході переговорів з Путіним вони обговорювали спільну реакцію на те, що він назвав посиленням активності військ НАТО і США в Україні. Лукашенко звинуватив США в створенні в Україні центрів військової підготовки, які, за його словами, являють собою військові бази.

"Лукашенко робить це, щоб зманіпулювати лідерами України. Україна не буде у безпеці поки Лукашенко при владі. Він ніколи не був гарантом стабільності та безпеки", - коментує слова Лукашенка дослідниця американського аналітичного центру Atlantic Council Ганна Любакова.

У статті Використано матеріали Reuters, Російської служби "Голосу Америки".

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