Польща і країни Балтії звернулись із закликом до ЄС, НАТО на тлі навчань "Запад-2021"

Міністри закордонних справ і оборони країн Балтії та Польщі провели зустріч, щоб обговорити спільну реакцію на звичайні і гібридні загрози, на тлі великомасштабних спільних навчань Росії і Білорусі.

На зустрічі у столиці Латвії Ризі чотири країни закликали ЄС і НАТО зайняти єдину позицію неприйняття військових навчань «Запад-2021» і спроб Білорусі використовувати нелегальних мігрантів на своїх кордонах в якості зброї.

Як повідомляє офіційний сайт презиеднта Росії, Володимир Путін напередодні відвідав військовий полігон на території Нижньогородської області країни, де спостерігав за ходом спільних стратегічних військових навчань збройних сил Росії та Білорусі.

Польща, Латвія і Литва цього літа відчули великий наплив мігрантів з сусідньої Білорусі, який, на думку цих країн і ЄС, був організований Олександром Лукашенко в якості помсти за санкції. Більшість цих мігрантів є вихідцями з Близького Сходу, особливо з Іраку.

«Викликає занепокоєння те, що білоруський режим не збирається відмовлятися від цієї тактики, тому ми готуємося до ще більшого імміграційному тиску. Проте, ми розуміємо, що ми захищаємо не лише наш державний кордон, а й кордон Європейського Союзу », - заявив на зустрічі міністр закордонних справ Польщі Збігнєв Рау, зазначивши, що ці країни розраховують на підтримку з боку ЄС.

Міністр закордонних справ Латвії Едгарс Рінкевичс знову заявив, що Білорусь веде гібридну війну з використанням мігрантів.

«Цілком очевидно, що це не звичайна загроза», - сказав він.

Як раніше повідомляв "Голос Америки", у комітеті Сенату США із закордонних справ заявили, що участь Білорусі у російських військових навчаннях "Запад-2021" демонструє продовження здачі суверенітету цієї країни Лукашенком. Заява назвала режим Лукашенка "нелегітимним", а його самого "безжальним диктатором". У комітеті відзначили, що США підтримують союзників по НАТО Естонію, Латвію та Литву перед лицем агресії Кремля.

У статті використано матеріали Reuters.

Дивіться також: 20 років по тому: як пожежник із Нью-Йорка став жертвою теракту 9/11