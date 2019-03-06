Чому кури - проблема у переговорах про торгівлю Британії і США після “Брекзиту”?

Хоча умови припинення членства Великої Британії в ЄС ще не визначені, і дата “Брекзиту” 29 березня 2019 року може бути відкладена, Лондон вже веде переговори з іншими країнами про майбутні торговельні відносини.

Найбільшим торговельним партнером Великої Британії є Євросоюз, але коли брати окремі країни, то найбільші обсяги, за офіційними даними, припадають на торгівлю зі Сполученими Штатами.

Не дайте, щоб очорнювання ферм США, тримало Британію у пастці музею сільського господарства ЄС

​У статусі члена Євросоюзу Велика Британія учасницею майже півсотні торговельних угод з понад 70-ма країнами.

Якщо Лондон припинить членство в ЄС 29 березня без домовленості про продовження відносин, то Британія автоматично втратить права сторони тих угод.

Приготування до переговорів про торгівлю зі США затьмарені палкими дискусіями у Британії про американське м’ясо та харчові стандарти загалом.

Американський посол у Лондоні Роберт Вуд Джонсон вважав за потрібне виступити зі спеціальним закликом у пресі, щоб британці прийняли американські стандарти у виробництві харчів і зокрема практику обробки курячих туш хлором та використання гормонів росту у вирощуванні худоби.

Джонсон назвав систему сільського господарства Євросоюзу “музеєм” і “пасткою” для Британії, яка зараз має спільні з ЄС харчові стандарти та вимоги до сільського господарства.

Посол висловив стурбованість тим, що британців вводять в оману залякуваннями про загрозу напливу дешевших американських харчових продуктів неналежної якості.

Хлоровані кури

З 1997 року Європейський Союз, а отже і Британія, не дозволяє імпорт американського курячого м’яса, яке проходить обробку хлором.

У Європі таку обробку не проводять, хоча вона дозволяє убезпечити споживачів від хвороботворних бактерій зокрема сальмонели.

ЄС доводить, що обробка хлором є способом приховати проблеми з вирощуванням курей та з гігієною у виробництві м’яса.

Американці відповідають, що стандарти у США нічим не гірші і закидають європейцям вишукування виправдань для несправедливих обмежень імпорту й створення переваг для європейських фермерів.

США на початку березня оприлюднили документ з переліком своїх головних цілей на майбутніх переговорах про торгівлю з Великою Британією, вказавши на прагнення домогтися “повного доступу на ринок” американської сільськогосподарської продукції та зняття “небажаних перешкод” для імпорту харчів та напоїв.

Перешкодою для швидкого досягнення таких цілей буде те, що навіть після виходу з ЄС, Британія має намір принаймні ще певний час дотримуватися європейських харчових стандартів та вимог щодо тваринництва.

У Великій Британії лунають гучні застереження проти того, що вважають загрозою зниження стандартів.

Daily Telegraph процитувала неназваного чільного представника британського уряду зі словами: “Коли жорстко постане питання інтересів, що буде очевидним у випадку “Брекзиту” без угоди, Сполучене Королівство буде дивитися на Європу, а не на Америку”.

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