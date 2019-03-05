“Брекзит” має стати уроком, каже президент Франції Макрон, пропонуючи оновлення ЄС

Еммануель Макрон звернувся до громадян Європи з нагоди наближення травневих виборів до Європейського парламенту, назвавши їх вирішальними для майбутнього континенту.

Французький президент вказує на вихід Великої Британії з Євросоюзу як на символ небувалої загрози того, що він називає брехнею та безвідповідальністю, яка може знищити ЄС.

Європа це не просто економічний ринок. Це проект. Ринок корисний, але він не повинен відволікати нас від потреби кордонів для захисту цінностей, які об'єднують

​На думку Макрона британські виборці були погано поінформовані і, можливо, навіть ошукані, коли проголосували на референдумі 2016 року за припинення членства у Євросоюзі.

“Хто говорив британському народу правду про їхнє майбутнє після “Брекзиту”? Хто їм казав про втрату доступу до ринку ЄС? Хто згадував про ризики для миру в Ірландії від відновлення кордону?” - запитує Еммануель Макрон, критикуючи “відступ у націоналізм”, який за його словами пропонує лише заперечення, але не альтернативу.

Президент Франції закликає ніколи не забувати і гордо нагадувати, що Європа - “Це історичний успіх: замирення спустошеного континенту в небувалому проекті миру, добробуту і свободи”.

“Яка країна може залишатися наодинці перед агресивними стратегіями великих потуг? Хто може стверджувати про свою суверенність на самоті перед цифровими велетнями? Як ми можемо протидіяти кризі фінансового капіталізму без євро, що стало силою для усього ЄС?” - читаємо у статті.

Макрон доводить, що у межах європейського проекту робиться чимало, але вказує, що потрібно робити ще більше, і називає пасткою “status quo та покірну байдужість”.

“Європа це не просто економічний ринок. Це проект. Ринок корисний, але він не повинен відволікати нас від потреби кордонів для захисту цінностей, які об'єднують”, - пише президент і проголошує, що настала потреба “європейського ренесансу”.

“Свобода, оборона...”

Еммануель Макрон наполягає на потребі захисту європейської моделі демократії, заснованої на свободі “людей, різноманітності думок і творінні”.

...Збільшення видатків на оборону, по-справжньому дієвий пункт про взаємозахист та Європейська рада безпеки, із залученням Великої Британії.

​На думку французького президента ЄС повинен зокрема захищати від зовнішнього втручання виборчі процеси у країнах Європи.

З цією метою він пропонує створити “Європейську агенцію для захисту демократій”, щоб протидіяти кібернападам та маніпуляціям і також заборонити фінансування європейських політичних партій з-за кордону.

Макрон вважає, що “ЄС забув про реалії світу”, не забезпечивши належний захист території.

“Нам буде потрібна спільна прикордонна служба та Європейське відомство з питань надання притулку, суворий контроль обов’язків та європейська солідарність, згідно з якою кожна країна буде робити свій внесок у Європейську раду з питань внутрішньої безпеки. У питаннях міграції я вірю у Європу, яка захищає і свої цінності, і свої кордони”, - пише Макрон, наголошуючи на особливій потребі солідарної відповідальності країн так званої “Шенгенської зони”.

Французький президент, пропонує укласти угоду з питань оборони та безпеки, яка “визначить засадничі зобов’язання у спілці з нашими європейськими союзниками і союзниками в НАТО: збільшення видатків на оборону, по-справжньому дієвий пункт про взаємозахист та Європейська рада безпеки, із залученням Великої Британії, для вироблення наших колективних рішень”.

“...Прогрес”

“Європа, яка створила соціальний захист, повинна створити соціальний щит для усіх працівників, гарантуючи однакову оплату однакової роботи, а також колективно щороку визначати мінімальний рівень платні, відповідний для кожної країни ЄС”, - пропонує Макрон.

Еммануель Макрон вважає, що ЄС має назвати своїм завданням досягнення до 2050 року нульових викидів вуглецю і зменшити наполовину використання пестицидів у сільському господарстві до 2025 року.

Екологічні проекти на його думку мав би фінансувати зокрема Європейський кліматичний банк та Європейська служба харчової безпеки, протидіяти лобістським інтересам.

“Будуть незгодні, - визнає Макрон і запитує. - Що краще: мати нерухому Європу, чи Європу, яка просувається, часом з різною швидкістю, і відкрита до усього?"

“У такій Європі люди справді повернуть собі контроль над власним майбутнім”, - завершує президент Франції, висловлюючи сподівання, що Британія також “знайде своє справжнє місце у такій Європі”.

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