Запрошення України та Грузії до НАТО назвав питанням часу американський конгресмен

3-4 грудня в Лондоні відбудеться зустріч лідерів країн-членів НАТО. Аналітики відзначають, що зустріч проходить на тлі низки розбіжностей між союзниками, наприклад, з приводу нерівномірного розподілу військових витрат, про що неодноразово критично висловлювався президент США Дональд Трамп.

Коли вони будуть готові, їм буде запропоновано стати членом альянсу, і, я думаю, вони будуть прийняті



Конгресмен від республіканської партії від штату Іллінойс, співголова і засновник Балтійського кокусу у Палаті представникыв Конгресу США, член Парламентської Асамблеї НАТО Джон Шимкус (John Shimkus, R-IL) вважає, що Північноатлантичний альянс зможе подолати наявні розбіжності, а майбутня зустріч лідерів в Лондоні лише зміцнить його. Конгресмен зазначає, що альянс повинен продовжувати проводити політику «відкритих дверей», і такі країни, як Україна і Грузія одного дня стануть його членами.

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"Я не думаю, що вільний світ, особливо після України, буде терпіти захоплення території збройним шляхом.Я думаю, що альянс може не тільки стримати, а й витримати потенційну атаку" - заявив Шимкус.

Конгресмен назвав військовий захист НАТО набагато кращим, ніж у минулому.

Коли настане відповідний час, то ми побачимо запрошення про приєднання



"Збільшилася кількість сухопутних військ, здатність переміщати війська і персонал на великі відстані. Звичайно, залишаються проблеми, але я не стану їх зараз підкреслювати".

Конгресмен-республіканець висловився на підтримку вступу нових членів у НАТО.

"У Альянсі є План дій щодо членства (ПДЧ) у НАТО - програма по прийняттю нових членів. НАТО вже публічно заявляв, що Грузії і Україні, коли вони будуть готові і якщо вони того побажають, повинна бути надана можливість приєднатися до альянсу. ПДЧ передбачає зміни в збройних силах, інститутах управління, прозорість, наявність верховенства закону і судової системи. І коли настане відповідний час, то ми побачимо запрошення про приєднання - як це відбувається з Північної Македонією сьогодні, а до цього з Чорногорією", - заявив Шимкус.

"Я радий, що НАТО проводить політику відкритих дверей, і суверенні країни хочуть приєднатися до альянсу. Коли вони будуть готові, їм буде запропоновано стати членом альянсу, і, я думаю, вони будуть прийняті", - заявив американський законодавець.

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