Зеленський обіцяє у Парижі не погоджуватися на вибори на Донбасі без українських передумов 

Президент України Володимир Зеленський в інтерв’ю провідним міжнародним часописам виклав свої очікування від чотиристоронньої зустрічі щодо досягнення миру на Донбасі.

Неодноразово відкладувана зустріч має відбутися у Парижі 9 грудня за участі керівників України, Франції, Німеччини та Росії.

Це буде перший саміт у “нормандському форматі” з 2016 року і перша зустріч новообраного українського президента з Володимиром Путіним.

Володимир Зеленський у розмові у Києві з журналістами видань Spiegel, Time, Le Monde і Gazeta Wyborcza у суботу сказав, що вважає досягненням вже сам факт проведення зустрічі.

Я вважаю, що наші європейські партнери повинні нас підтримувати… Якщо я побачу за столом, що це не так, я про прямо про це скажу.

Журнал Der Spiegel вважає, що Зеленський в інтерв’ю намагався применшити очікування від переговорів.

Німецький часопис підкреслює, що “Мінські угоди передбачають поступки з боку України, включно зі спеціальним статусом для контрольованих проросійськими сепаратистами територій, якими фактично керує Москва”.

Time зауважує, що “без постійного тиску з боку США, Зеленський не може бути певним, що європейці виконають обіцянку захистити землю, людей та економіку країни”.

“Франція і Німеччина зробили багато, щоб ці переговори відбулися. Для мене вже це є перемогою. Я вважаю перемогою, коли замовкає зброя і розмовляють люди”, - сказав Володимир Зеленський.

“Я не розумію, чому ми усі говоримо лише про статус територій... Якщо це не гра, і якщо ми налаштовані серйозно, то починати треба з людей” - цитує українського президента Spiegel.

Першочерговим Володимир Зеленський назвав питання якнайшвидшого обміну в’язнями і вказав, що головна проблема у тому, що бойовики на Донбасі не підтверджують списки людей, яких вони утримують.

Перед виборами необхідне виведення і роззброєння усіх нелегальних формувань...

Другим найважливішим завданням президент України назвав припинення вогню, наголосивши, що попри зниження інтенсивності бойових дій, обстріли тривають і постійно гинуть люди.

“Третій пункт полягає у тому, що перед виборами необхідне виведення і роззброєння усіх нелегальних формувань, якими б вони не були, в яких уніформах і з якою зброєю”, - сказав Зеленський.

За його словами Україна ніколи не погодиться на проведення місцевих виборів на неконтрольованих урядом територіях без виконання передумов і заявив, що те, чи будуть виконані ці три положення, покаже, чи справді Росія хоче покласти край війні.

“Вибори мають відбуватися за українськими законами, а українські закони виключають присутність озброєних людей. Всі українські партії повинні отримати доступ, а також спостерігачі, журналісти, ОБСЄ. Якщо залишаться збройні формування, то ніхто туди не піде”, - доводить український президент.

Ще одним найважчим питанням для переговорів у Парижі Зеленський назвав питання контролю України над кордоном з Росією.

Він сказав, що не згоден з положеннями мінських угод, які за його словами спочатку передбачають проведення виборів, а потім відновлення українського контролю над кордоном.

“Я не згоден з тим, як це було вирішено у Мінську... Нажаль тут є суперечність, і нам звичайно треба її розв’язати”, - сказав Зеленський.

Володимир Зеленський в інтерв’ю також звинуватив своїх опонентів “з минулої влади” у проголошуванні закликів відвоювати Донбас силою.

Він сказав, що ціна активних бойових дій на сході України для нього неприйнятна.

Розповідаючи про досвід переговорів з президентом Росії Зеленський згадав, що досі він тричі розмовляв з ним по телефону, і що ті контакти були “продуктивними”.

“Ми повернули додому наших моряків, заарештованих Росією, а також політичних в'язнів. Про це йшлося у перших двох розмовах. У третій ми говорили про енергетичну безпеку в Європі”, - повідомив він.

Президент визнав, що спорудження трубопроводу Північний потік - 2 послабить позиції України на переговорах про постачання і транспортування газу українською територією до країн Європи.

“Я не виключаю, що питання транзиту газу буде також заторкнуте у Нормандському форматі”, - припустив Зеленський.

На запитання стосовно процедур імпічменту щодо президента Дональда Трампа у США, де Україна опинилася у центрі уваги, Володимир Зеленський сказав, що “не хоче, щоб Україна стала фігурою на шахівниці, якою совають або жертвують”.

“Сполучені Штати дають сигнали світові, МВФ, Світовому Банку, Європі. І коли Америка, наприклад, каже, що Україна - корумпована країна, це найважчий сигнал. Я хочу, щоб США зрозуміли, що зараз це зовсім інша країна, ми зовсім інші люди. Звичайно усі гілки влади у час були корумповані, але ми працюємо над їх очищенням”, - запевнив Володимир Зеленський

Український президент висловив думку, що американська позиція у зокрема розмови президента Дональда Трампа з президентом Володимиром Путіним є ключовими у тому, щоб міжнародна спільнота сприяла досягненню миру.

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