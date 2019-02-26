Експерт: «Присутність американців у Чорному морі допомагає вирівняти дисбаланс сил»

Голос Америки: 19 лютого у Чорне море зайшов есмінець ВМС США «Дональд Кук». Чи можна вважати, що поки він там перебуває, безпека на Чорному морі гарантована?

Коли кораблі такого класу заходять у Чорне море, баланс сил відразу міняється

Микола Бєлєсков: Присутність американських військових суден абсолютно важлива для гарантування безпеки у Чорному морі. Адже один чи два американських есмінці можуть мати більше керованого ракетного озброєння, ніж весь Чорноморський флот.

Безперечно, коли кораблі такого класу заходять у Чорне море, баланс сил відразу міняється. Візьмемо чорноморські держави НАТО і Україну, з одного боку, і Росію з другого боку (враховуючи її корабельний потенціал + комплекси протиповітряної оборони в окупованому Криму + авіаційні сили, у тому числі поліфункціональні винищувачі). Якщо немає американців або вони не присутні десь поблизу, то баланс сил у гіпотетичному конфлікті на початкових фазах буде, звичайно, на користь РФ. Натомість присутність есмінців США не просто вирівнює цей баланс сил, а повертає його на користь НАТО.

Тому поява такого корабля з таким класом ракет росіянам не подобається. Бо ці кораблі несуть ударне ракетне озброєння, яке дуже швидко може до Москви долетіти, не те що до сочінської резиденції Путіна. Та хоч би як обурювалися росіяни, їхні претензії абсолютно не виправдані. В основі посилення присутності – російська мілітаризація окупованого Криму і агресивні дії Кремля. Причину і наслідки важливо не плутати.

Голос Америки: Після агресивних дій Росії Україна прагне посилення присутності кораблів НАТО в Чорному морі. Якою має бути ця присутність, щоб виключити можливість інцидентів на зразок того, що стався біля Керченської протоки?

Микола Бєлєсков: Присутність Альянсу у Чорному морі зростає. У 2017 році це було 80 днів, торік – 120 днів. Цього року, гадаю, присутність кораблів НАТО досягне 140, а можливо, навіть 160 днів. Принаймні такі прогнози можна робити, судячи з динаміки січня-лютого. Той же «Дональд Кук» заходив у Чорне море в січні, тепер повернувся, зайшла постійна протимінна група НАТО. Тобто присутності буде більше.

Голос Америки: Чи можливо досягти постійної присутності суден Альянсу у Чорному морі?

Микола Бєлєсков: Відповідно до Конвенції Монтре, існують обмеження щодо терміну перебування суден НАТО у Чорному морі: не довше, ніж 21 день. Є також обмеження стосовно тонажу кораблів. І на мою думку, малоймовірно, що ці обмеження вдасться зняти – з огляду на позицію Росії і Туреччини, яка озирається на російські інтереси.

Хоча я сумніваюся, що лише в обмеженнях проблема. Американський флот не настільки чисельний, щоб бути тут постійно. По-друге – попри всю важливість Чорноморської безпеки, вона не вважається критичною для більшості країн НАТО, ЄС і США, тобто безпосередньо для цих країн.

... потрібні саме такі кораблі, котрі мають на борту ударне кероване ракетне озброєння

Ситуація така, що навіть якби обмеження Конвенції Монтре були зняті, малоймовірно, що у Чорному морі був би постійно присутній корабель такого класу, як «Дональд Кук». А потрібні саме такі кораблі, котрі мають на борту ударне кероване ракетне озброєння.

Потрібна саме присутність американців; тільки вона допомагає вирівняти дисбаланс сил. При цьому об’єктивно американці не можуть постійно бути присутніми.

Отож треба подякувати американцям, але не сподіватися на їхню постійну присутність. Україна має продовжувати реалізацію національної програми щодо посилення обороноздатності на морі. І попри наші обмежені ресурси, ця програма поступово реалізується.

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