Дестабілізуючі дії Росії підривають деескалацію, домовлену за посередництва ОБСЄ - посадовці міністерств оборони 5 країн НАТО

Виконувачка обов’язків заступника міністра оборони США з питань політики Аманда Дорі взяла участь у віртуальній зустрічі колег по НАТО з Канади, Литви, Польщі та Великої Британії — ключових країн, що роблять внесок у безпекову допомогу Україні. Про це повідомляє посольство США в Україні.

"Лідери підтвердили свою непохитну підтримку суверенітету, територіальної цілісності та євроатлантичних прагнень України та обговорили стурбованість збільшенням російської військової активності в регіоні. Дестабілізуючі дії Росії підривають деескалацію напруженості, досягнуту згідно домовленостей за посередництва ОБСЄ 27 липня 2020 року", - йдеться на сайті диппредставництва.

Високопосадовці підтвердили своє зобов’язання проводити навчання та продовжувати підтримувати збройні сили України, щоб допомогти військовикам наростити міць, аби боротись за збереження територіальної цілісності України та продовжувати рухатись у напрямку сумісності з НАТО.

США й Альянс уважно стежать за посиленням напруження на Донбасі й неодноразово закликали Росію пояснити мету накопичення сил на кордоні з Україною та засудили порушення режиму припинення вогню з боку проросійських сил.

2-го квітня у телефонній розмові із Володимиром Зеленським президент Джо Байден підтвердив непохитну підтримку з боку США суверенітету та територіальної цілісності України перед лицем триваючої агресії Росії на Донбасі та Криму.

"НАТО міцно підтримує суверенітет і територіальну цілісність України. Союзники НАТО не визнають і не визнають незаконну анексію Росією Криму", - йдеться у відповіді на запит "Голосу Америки" до представництва Північноатлантичного альянсу.

Тим часом, 8-го квітня з'являються нові повідомлення про те, що Росія й далі вдається до дестабілізуючих дій. Розслідувальна група Conflict Intelligence Team помітила концентрацію російської військової техніки в польовому таборі на південь від Воронежа (близько 250 кілометрів від кордону з Харківською та Луганською областями України), а також, імовірно, на південь від Острогозька (близько 150 кілометрів від кордону).

Нині президент України перебуває на Донбасі із робочим візитом.

У Кремлі заявили, що пересування російської армії територією Росії не повинне викликати занепокоєння інших країн, зокрема України.

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