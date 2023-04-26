Світ згадує про Чорнобиль, попереджає про небезпеку від російської окупації Запорізької АЕС

У роковини Чорнобильської катастрофи 1986 року ООН та світові лідери нагадують про необхідність відповідального ставлення до ядерної енергії та про загрози, які Росія створює в Україні, використовуючи атомні електростанції для шантажу Києва та світової спільноти.

У своєму твіті ООН нагадала, що у середу - Міжнародний день пам'яті Чорнобильської катастрофи.

«Ніколи не можна забувати про жінок, чоловіків і дітей, які постраждали від радіоактивного забруднення», – написала організація у твіті.

Президент України Володимир Зеленський у 37-му річницю найбільшої у світі ядерної катастрофи повторив свої попередження про потенційну загрозу нової атомної катастрофи в Україні на тлі війни, яку веде проти України Росія.

Президент Зеленський нагадав, що «37 років тому аварія на Чорнобильській АЕС залишила величезний слід у всьому світі». А рік тому Чорнобильська станція була захоплена військами Російської Федерації, яка діє як «терористична держава».

«Минуло більше року після визволення заводу від загарбників. Ми маємо зробити все, щоб терористична держава не використовувала ядерну енергетику для шантажу України та світу», – написав президент Зеленський у твіті.

Президент Зеленський також повідомив, що у річницю Чорнобиля він розмовляв з генеральним директором Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаелем Ґроссі, який, за його словами, наголосив, що лише повернення Україні повного контролю над іншою станцією, Запорізькою АЕС, найбільшою атомною електростанцією в Європі, яка перебуває під російською окупацією, «захистить світ від нової катастрофи».

Рафаель Ґроссі, голова МАГАТЕ у своєму повідомленні у Twitter підтвердив, що агентство ООН з ядерної енергетики, яке він очолює, продовжуємо зусилля для захисту Запорізької АЕС.

Посолка США в Україні Бріджит Брінк написала у Twitter, що у Міжнародний день пам’яті Чорнобильської катастрофи світ згадує «про жахливі втрати, спричинені радянською зневагою до ядерної безпеки та людських життів».

«Оскільки Росія продовжує захоплення та мілітаризацію ЗАЕС, ми підтримуємо Україну та підтримуємо ядерну безпеку», – додала у твіті американська дипломатка.

Міністерство закордонних справ Латвії написало з приводу річниці Чорнобильської катастрофи, що засуджує «спроби Росії використовувати ядерну загрозу як тактичний інструмент» і закликає «негайно повернути Запорізьку АЕС під український державний контроль».

Вибух 4-го реактора на Чорнобильській атомній станції 37 років тому офіційно забрав 31 життя, але від спричинених радіаційного враження та хвороб постраждали тисячі людей. Вибух і подальша пожежа на електростанції поширили радіоактивний матеріал на десятки квадратних кілометрів переважно в Україні, Білорусі та Росії, але радіоактивні опади були зафіксовані і в найвіддаленіших куточках Європи.

В Україні зберігається зона відчуження в радіусі 35 квадратних кілометрів навколо міста Прип’ять. На початку повномасштабної російської агресії проти України минулого року російські війська протягом п’яти тижнів окупували Чорнобильську станцію та прилеглі території. Вони рили окопи, копали кар'єри і розграбовували адміністративні будівлі.

За даними Державного агентства України з управління зоною відчуження, втрати, яких зазнали територія зони відчуження та розташовані на ній підприємства, складають понад 100 мільйонів євро.

З квітня 2022 року Україна спільно з МАГАТЕ надає технічну допомогу підприємствам, які зазнали руйнувань внаслідок окупації. До програми заміни пошкодженого обладнання і постачання запасних частин залучено 12 країн-донорів – Австралія, США, Румунія, Угорщина, Франція, Німеччина, Швеція, Ізраїль, Японія, Канада, Швейцарія, Іспанія.