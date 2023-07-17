Вашингтон та ООН заявили, що вихід Росії із зернової угоди зашкодить мільйонам людей у світі

Рішення Росії призупинити участь в Чорноморській зерновій угоді "поглибить продовольчу небезпеку та завдасть шкоди мільйонам уразливих людей у всьому світі", заявили в Білому домі, повідомляє CNN.

"Чорноморська зернова ініціатива відіграла вирішальну роль у зниженні цін на продовольство в усьому світі, які різко зросли в результаті жорстокого та неспровокованого вторгнення Росії в Україну", — заявив речник Ради з національної безпеки США Адам Годж і закликав Росію "негайно скасувати своє рішення".

Годж додав: "Більш як половина з 32 мільйонів тонн зерна та харчових продуктів, що постачаються в рамках ініціативи, було відправлено до країн, що розвиваються, включаючи деякі з регіонів Землі з найбільшою продовольчою небезпекою".

"Запобігання потраплянню цього зерна на ринки завдасть шкоди людям у всьому світі, і справді, ми вже спостерігаємо стрибок світових цін на пшеницю в результаті призупинення Росією своєї участі в ініціативі", – додав він.

Генсек ООН Антоніу Гутерреш також заявив, що "глибоко шкодує" про рішення Кремля "припинити реалізацію Чорноморської ініціативи, включаючи скасування російських гарантій безпеки судноплавства в північно-західній частині Чорного моря".

"Чорноморська ініціатива - разом із Меморандумом про взаєморозуміння щодо сприяння експорту російських продуктів харчування та добрив - стала рятівним кругом для глобальної продовольчої безпеки та маяком надії в неспокійному світі", - йдеться у заяві.

Генеральний секретар організації також відзначив, що "рішенням про припинення Чорноморської ініціативи Російська Федерація також припинила своє зобов’язання «сприяти безперешкодному експорту продовольства, соняшникової олії та добрив з контрольованих Україною чорноморських портів»".

"Зрештою, участь у цих угодах – це вибір. Але люди скрізь, які борються, і країни, що розвиваються, не мають вибору. Сотні мільйонів людей стикаються з голодом, а споживачі стикаються з глобальною кризою вартості життя. Вони заплатять ціну", - додав Гутерріш.

Нині президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що обговорить продовження дії зернової ініціативи, а також експорт російських добрив з російським президентом Путіним під час зустрічі, запланованої на серпень. "Сподіваюсь, що із цим обговоренням, ми досягнемо прогресу і продовжимо рух на нашому шляху без паузи", - заявив турецький президент. Ердоган висловив переконання, що Путін підтримує продовження дії домовленості.

США неодноразово закликали Росію не використовувати продовольство як зброю та продовжити зернову угоду, забезпечивши кораблям доступ до портів України, щоб більше продовольства могло потрапити на світові ринки.