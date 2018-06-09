"Чорний гумор" Трампа та Трюдо на саміті G7

Лише через декілька годин після обміну критичними зауваженнями в соціальних мережах, пов'язаними з ескалацією суперечностей в сфері торгівлі, президент США Дональд Трамп та прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо зустрілись особисто на саміті G7 і обмінялись «чорними жартами» перед телевізійними камерами, пише Business Insider.

«Джастін щойно погодився скасувати все мито», - пожартував Трамп про введене Канадою мито на імпорт американських товарів на суму 12,8 мільярда доларів, яке Канада запровадила у відповідь на введення США мита на сталь та алюміній.

Трюдо жартома відповів: «Я б сказав, що з НАФТА все добре», - заявив політик про торговельну угоду між США, Канадою та Мексикою, стосовно якої Трамп намагається добитись проведення повторних переговорів.

Обидва лідери наголосили, що зустріч пройшла успішно. «Наші відносини дуже гарні, - наполягає Трамп. – Ми працюємо над зниженням митних тарифів, щоб вони стали справедливими для обох наших країн. Сьогодні ми досягли значного прогресу».

Союзники США критично сприйняли введення Трампом додаткових митних тарифів, однак, позиція Трампа залишилась непохитною, незважаючи на кроки у відповідь, вжиті Європейським Союзом та Мексикою.

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