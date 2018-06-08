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США

Три самогубства відомих людей за тиждень – Леонід Кантер, Кейт Спейд, Ентоні Бордейн. Відео

Три самогубства відомих людей за тиждень – Леонід Кантер, Кейт Спейд, Ентоні Бордейн. Відео
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Кількість суїцидів у США зросла на чверть за минулі 20 років

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