Держдеп схвалив продаж Україні до 16 патрульних катерів на суму у 600 мільйонів доларів

Державний департамент США схвалив можливий продаж уряду України до 16-ти патрульних катерів Mark VI та пов'язаного устаткування на загальну суму у 600 мільйонів доларів. Про відповідне рішення повдіомлено Конгресу США. Про це повідомляється на сайті Агенції з військового співробітництва та безпеки США.

У повідомленні відзначається, що уряд України зробив запит на придбання 16 патрульних катерів Mark VI; 32 систем ведення вогню MSI Seahawk A2; 20 оптико-електронних та інфрачеровних радарів; 40-ка гармат MK44, та ін.

"Пропонований продаж підтримає цілі закордонної політики та національної безпеки США, покращивши безпеку країни-партнера, яка є силою політичної стабільності та економічного прогресу у Європі", - йдеться у повідомленні.

Відзначається, що Україна використає судна для "захисту територіальних вод та захисту інтересів на морі". Підрядником угоди виступає компанія SAFE Boats International, Bremerton, WA.

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