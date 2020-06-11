Конгрес затвердив пакет безпекової допомоги Україні на суму 250 мільйонів доларів

Конгрес США затвердив весь пакет безпекової допомоги Україні на 2020 рік на суму 250 млн. доларів за програмою «Ініціатива безпекової допомоги Україні».

Значна частина допомоги цього року спрямована на посилення українських ВМС.

Він передбачає надання Україні, серед іншого, засобів контрбатарейної боротьби, транспортних засобів, медичного обладнання, здійснення підготовки підрозділів ЗСУ, про це повідомляє посольство України у США. Значна частина допомоги цього року спрямована на посилення українських ВМС в умовах агресивної поведінки РФ в акваторіях Чорного і Азовського морів.

Міністерство оборони США сьогодні також заявило, що розраховує на 250 мільйонів доларів цього фіскального року для «Ініціативи безпекової допомоги Україні». Заява Міноборони США також відзначає, що Україна демонструє прогрес у здійсненні реформ у сфері оборони.

Ці програми співпраці у царині безпеки стали можливими завдяки прогресу України у сфері інституційних та анти-корупційних реформ у галузі оборони

"Ці програми співпраці у царині безпеки стали можливими завдяки прогресу України у сфері інституційних та анти-корупційних реформ у галузі оборони. Протягом останнього року Україна здійснила помітні кроки для: посилення цивільного контролю за військом; реформування структур військового командування; переходу до управління людськими ресурсам західного зразка; збільшення прозорості та конкуренції у сфері військових постачань та військового виробництва; та посилення внутрішнього контролю з метою зменшення корупції", - йдеться у заяві на сайті Міноборони США.

Згідно із повідомленням Пентагона, допомога також міститиме мобільні радарні системи для виявлення ракетних та артилерійських обстрілів та ін. Дії США доповнюються збільшенням безпекової допомоги з боку партнерів по НАТО та прямими закупками зброї США Україною.

США залишаються стратегічним партнером та справжнім другом України

«Сполучені Штати закликають усіх союзників та партнерів збільшити свою допомогу секторам безпеки та допомоги України»,- йдеться у повідомленні Пентагона.

«Сполучені Штати також вітають нещодавні інвестиції України у військове спорядження США, що посилює наше стратегічне партнерство», - йдеться у повідомленні.

«США залишаються стратегічним партнером та справжнім другом України», - написав у Twitter міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

«Я вдячний за рішення надати військову допомогу на 250 мільйонів доларів у 2020 для тренування, устаткування, та зусиль із консультування, що допоможе Україні більш ефективно захищатися від російської агресії», - заявив Кулеба.

Ще у травні цього року Пентагон повідомив Конгресу, що уряд України досяг відповідного прогресу в реформах секторів безпеки та оборони, який є необхідною умовою для надання військової допомоги США на суму 125 мільйонів доларів. Це половина передбаченої законом про Оборонний бюджет США на 2020 рік допомоги Україні в сумі 250 мільйонів доларів, яка, за законом, надається Україні лише за умови прогресу в реформах, а саме - у подоланні корупції в оборонній сфері, збільшення прозорості та посилення цивільного нагляду за збройними силами.

Остаточне рішення про надання повного пакету допомоги по лінії Пентагону, пояснили у Посольстві України в США, було ухвалено у шести профільних комітетах Палати представників та Сенату Конгресу США.

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