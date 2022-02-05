Як українець, який працює в НАСА, став одним з організаторів артвечірок у Лос-Анджелесі? 

Киянин Євгеній Склянський двадцять років займається оптимізацією польотів ракетних установок, та чоловік завжди у собі відчував потяг до творчості. Так, він з партнерами заснував платформу “Хроматика” ( Chromatica), яка організовує вечірки для молодих артистів Лос-Анджелеса. Серед них і ті у кого є українське коріння.

На вечірки платформи “Хроматика” збираються молоді митці, які прагнуть аби їх помітили у Лос-Анджелесі.

Ввечері Склянський займається шоу бізнесом, а вдень оптимізує польоти космічних кораблів у центрі НАСА у передмісті Лос-Анджелеса.

“Це комплекс реактивних установок, великий центр НАСА на 5 тисяч людей, і я займаюсь там оптимізацією траекторії польотів”, – розповів Євген.

Євген переїхав до США у 90-х роках, щойно закінчивши перший курс київського політехнічного університету. Йому було 19 років. Продовжив навчання в новій країні та згодом побудував успішну кар'єру в НАСА.

Однак, у нього була пристрасть родом з дитинства - музика.

Ми з сестрою росли в такій інженерно-творчій сім'ї. Ми обидва ходили в музичну школу. Мені подобалося грати на фортепіано, але я подумав, що два музиканти на один квадратний метр це занадто багато в київській двокімнатній квартирі. – розповів Євген.

Так, сестра стала музиканткою, а він обрав шлях інженера. Однак, любов до творчості у Євгена не зникла.

“Через багато років я зрозумів, що хочу займатися творчістю. Розумію, що є мозок і голова, а є серце. І так я намагаюся поєднати математику та інженерію в НАСА та творчу тусовку в Лос-Анджелесі.”

У 2020-му Євген знайшов однодумців, і почав організовувати андерграундні виставки художників. Після кількох успішних спроб, у нього виникла ідея створити платформу яка б об'єднувала мистецтво різних жанрів: музикантів, художників і танцюристів.

Так з'явилася платформа Хроматика. Інформація про незвичайні вечірки почала поширюватись у соціальних мережах і платформа стала майданчиком для розвитку молодих митців.

“Для нас дуже важливо мати місце де ти можеш виступити, гарно оформлене, з гарною атмосферою, це дуже надихає. І плюс ми можемо тут здобути нових фанів і познайомитись з новими людьми.” – розповів Діпок, музикант

“Тут об'єднуються багато світів: цирк, музика, виступи з вогнем. Це прекрасно, бо як артист ти маєш залишатися актуальним і ми маємо мати місце, де ми можемо пробувати різні мистецькі форми”, – каже Алекс, акробат.

Окрім артистів, на вечірках мають нагоду представити свій товар місцеві підприємці. Каріна, як і Євген, колишня киянка. Тут вона пропонує лікарські трави.

“Ми всі стараємось підтримувати одне одного тут в Лос-Анджелесі, тому що кожен щось робить і ти відчуваєш цю енергію і це не просто розмови, ми реально один одного підтримуємо”,– каже Каріна, власниця крамниці лікарських трав.

До Хроматики долучились друзі Євгена, емігранти з Росії Ірина і Нік. Кажуть, Ковід 19 не лише не перешкодив планам, а й навіть допоміг.

“У цей момент всі великі фестивалі, концерти офіційно зачинилися. І в Лос-Анджелесі з'явилася ціла хвиля нових організацій, які або відокремились від великих або просто виникли”, – розповідає Ірина Єстюнина, співавторка платформи Хроматики, “Chromatica”

За минулий рік Хроматика організувала 5 заходів. Поки що - каже Євген - перебуває у фінансовому мінусі.

“Я роблю це тому, що я відчуваю це треба робити і все. Я знаю, що на кожній події я втрачаю 2 чи 3 тисячі. Але люди отримують таку кількість емоцій, які не можна потім скомпенсувати”, – говорить Євген.

У планах Євгена та його однодумців - заснувати у Каліфорнії багатокультурний фестиваль “Chromatica”.

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