Я вже звик – Чубаров про своє включення до санкційного переліку Росії

"Я звик до таких речей". Так голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров відреагував на рішення Росії включити його до переліку осіб, які підпали під санкції.

322 особи та 68 компаній увійшло до санкційного переліку, оголошеного в четвер Росією. Під російські санкції потрапили впливові українські високопосадовці та бізнес лідери.

Санкційний перелік - не єдиний інструмент репресій в Росії, заявляє Чубаров. "Росія практично перетворилась на авторитарну державу, має багато інструментів, спрямованих на репресії власних громадян, тобто громадян Росії, а також обмеження прав іноземців і переслідування іноземців", - наголосив Чубаров в інтерв'ю журналісту "Голосу Америки" Данилу Гальперовичу.

Запроваджуючи санкційний перелік, Росія, на думку Чубарова, може переслідувати подвійну мету – вплинути на думки росіян, а також намагатись вплинути на громадську думку в Україні.

Не виключаю, що другим завданням цього переліку є спроба маніпулювати суспільною думкою власну в Україні

"Я це сприймаю, як дії Росії, які спрямовані на вирішення двох задач, - заявив Чубаров. - Перше, для внутрішнього використання. Весь час потрібно підкидати якісь нові аргументи у топку, щоб підтримувати озлоблення російського суспільства по відношенню до Заходу і до України".

"Не виключаю, що другим завданням цього переліку є спроба маніпулювати суспільною думкою власну в Україні", - говорить Чубаров.

В російських політичних шоу, вже трохи зачіпається ця тема. "Вони намагаються закинути в Україну думку про те, що, можливо, ті, кого не відзначено у цьому переліку, можуть являтись ледь не агентами Росії", - наголошує Чубаров.

"Все це робиться в такому стилі злих жартів, але насправді з тією метою, щоб подібні думки могли десь закріпитись у свідомості українців", - припустив Чубаров.

Говорячи про інші репресивні інструменти Росії Чубаров вказав на так званий "перелік організацій та фізичних осіб, стосовно яких є повідомлення про їх долученість до екстремістської діяльності, або тероризму", який веде установа РФ "Росфімоніторинг".

"Мене внесли до цього переліку десь роки два тому. Сьогодні я спеціально подивився який у мене там номер, адже цей перелік постійно розширюється. Коли мене включили до нього я бува трьох тисячний з чимось, а зараз я 8112-тий номер по порядку Росфінмоніторингу", - розповів Чубаров.

Чубаров припустив, що, якщо нові заходи буде поширено і на окупований Крим, російська влада зможе забрати його земельну ділянку. "Вони можуть відібрати у мене мою ділянку, на якій я так і не побудував собі дім", - наголосив Чубаров.

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