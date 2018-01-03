Чи справді Трамп має 'ядерну кнопку'?

Президент США Дональд Трамп у вівторок наголосив, що, на відміну від лідера Північної Кореї, 'ядерна кнопка', яку має Трамп є «більшою і потужнішою». «І моя Кнопка працює!», - додав Трамп у своєму повідомленні в Twitter.

"Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин щойно сказав, що в нього завжди на столі Ядерна Кнопка. Чи хтось з його зубожілого та зголоднілого режиму може його поінформувати, що у мене також є Ядерна Кнопка, але вона більша і потужніша, ніж у нього, і моя Кнопка працює!", - написав Трамп у Twitter.

Однак, президент, насправді, не має фізичної кнопки, зауважують в АР.

Процес запуску ядерного удару є таємним, складним і передбачає певний 'ядерний футбол', повідомляє видання, який проводить ротаційна група військових офіцерів, присутня всюди, куди б не йшов президент і обладнана засобами комунікацій і заготовленими заздалегідь військовими планами.

Для того, щоб віддати наказ стріляти, президент має ідентифікувати себе перед військовими посадовцями в Пентагоні, зазначивши тільки йому належні коди. Ці коди записані на картці, відомій як «печиво» і цю картку президент носить з собою повсякчас. Після ідентифікації, президент зможе віддати наказ про запуск ракет Пентагону та Стратегічному командуванню.

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