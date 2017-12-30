Примирливі заходи США щодо Північної Кореї зазнали невдачі

Інформаційне агентство Associated Press повідомило в суботу вранці, що першого місяця перебування Дональда Трампа на посаді він надіслав «американського науковця» до Північної Кореї, щоб той зустрівся з офіційними особами і передав послання.

Послання було такого змісту, що нова адмінінстрація високо оцінює майже чотиримісячне замороження КНДР своїх ядерних і ракетних випробувань, і думку про те, що це «могло б бути променем надії», як сказано в повідомленні.

Проте АР також повідомило, що північнокорейські офіційні особи відповіли, що відсутність випробувань не була ознакою примирення і наполягали, що Кім Чен Ин може будь-коли доручити провести випробування тоді. І дійсно, два дні пізніше Північна Корея запустила нову ракету середньої дальності.

Тимчасом у п’ятницю агентство Reuters заявило, що «російські танкери постачили пальне Північній Кореї щонайменше три рази протягом кількох останніх місяців, передаючи його у відкритому морі». За повідомленням Reuters, таку інформацію воно отримало з двох західноєвропейських джерел безпеки.

Росія є членом Ради Безпеки ООН. Тому продаж нафти і нафтопродуктів було б порушенням нею санкцій ООН.

Одне з джерел безпеки заявило агентству Reuters, що «російські судна зробили передачу нафтопродуктів на північнокорейські судна кілька разів цього року, всупереч вимогам санкцій.

Інше джерело безпеки заявило Reuters, що немає доказів, що це було зроблено при підтримці уряду Росії, але ці російські судна забезпечують північним корейцям «життєвий шлях».

За повідомленням Reuters, обидва джерела «посилались на морську розвідку і постачили супутникові знімки суден, які вели операції з російських портів Далекого Сходу в Тихому океані.

Нові повідомлення надійшли в час, як Китай заперечив, що він сприяє передачі нафти Північній Кореї всуперерч санкіям Ради Безпеки ООН. День раніше адміністрація Трампа заявила, що Китай саме це і робить.

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