Кім Чен Ин: розвиток ядерної програми Північної Кореї – це дійсність

Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин заявив, що Сполучені Штати мусять усвідомити, що ядерна програма КНДР – це дійсність.

У своєму зверненні з нагоди Нового року, Кім попередив у понеділок, що він має ядерну кнопку на своєму письмовому столі. «Вся територія континентальної частини США в зоні досяжності нашої ядерної зброї. Сполучені Штати ніколи не можуть розпочати війни проти мене або нашої країн», сказав північнокорейськихй керівник.

Кім Чен Ин заявив, що його країна «може дати собі раду з будь-якими ядерними загрозами з боку Сполучених Штатів і має сильні ядерні сили відстрашування, які дозволяють запобігти Сполученим Штатам гратися з вогнем».

«США, сказав він, мусять усвідомити, що це не шантаж, це дійсність».

Новорічне звернення Кім Чен Ина загально вважається ознакою напрямку його політики і того, що він хоче робити протягом року.

Торік Кім Чен Ин і президент Дональд Трамп обмінялися рядом звинувачень, причому Трамп погрожував КНДР, що вона опиниться перед лицем «вогню і люті», якщо погрожуватиме Сполученим Штатам.

У листопаді Північна Корея повідомила, що вона досягла цілі щодо розвитку міжконтинентальних балістичних ракет.

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