ЦРУ: Північна Корея не відмовиться від ядерної зброї

Згідно з документом, що його опрацювало Центральне розвідувальне управління США, в найближчому майбутньому Північна Корея не планує відмовитись від своєї ядерної зброї. Ця інформація суперечить заявам президента Трампа, що саме так станеться.

Як пише видання The Hill, американські офіційні особи заявили, що звіт був поширений цього місяця, ще до рішення Трампа з минулого тижня про скасування саміту з лідером Північної Кореї Кім Чен Ином.

Однак Трамп заявив, що саміт все-таки може відбутися. Протягом вікенду американська делегація відвідала країну для обміркування можливої зустрічі.

Минулого місяця Трамп заявив на сторінці у Twitter, що КНДР погодилась на денуклеаризацію. Хоча північні корйці погодились стримати ракетні випробування і закрити ядерний полігон, на якому проводили випробування, вони все-таки не дали згоди на відмову від ядерної зброї.

У документі ЦРУ, як повідомляється, Сполучені Штати могли б бути більш успішними у спонуканні Кім Чен Ина відмінити нинішній поступ у своїй ядерній програмі, ніж повністю провести денуклеаризацію.

Офіційні особи також заявили NBC News, що в документі сказано, що Кім, можливо, бажав би відкрити в столиці КНДР Пхеньяні ресторан з гамбургерами як жест доброї волі. Трамп, як відомо, любитель швидкої їжі, яку, зокрема, пропонує McDonald’s.

Минулого тижня Трамп несподівано скасував саміт з Північною Кореєю, посилаючись на слова Кіма про лють і ворожість на адресу США, у листі до північнокорейського керівника. Саміт мав відбутися 12 червня в Сінгапурі.

У вівторок вранці президент подав у Twitter, що «тепер відбуваються зустрічі», присвячені питанню можливого саміту, додаючи, що є «конкретна реакція на мого листа».

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