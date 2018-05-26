Лідери двох Корей зустрілись після того, як Трамп поновив надію, що саміт США та КНДР відбудеться

Президент Південної Кореї Мун Чже Ін провів неоголошену зустріч з лідером Північної Кореї Ким Чен Ином. Як пояснили в Південній Кореї, ця неочікувана зустріч спрямована на забезпечення успіху саміту між США та КНДР.

Проведення цієї зустрічі підтверджує бажання обох лідерів співпрацювати заради того, щоб саміт, навколо якого все ще існує значна невизначеність, все ж відбувся.

Лише через день після того, як Трамп оголосив про скасування саміту з лідером Північної Кореї через «відверту ворожість» КНДР, президент США ввечері в п’ятницю заявив про поновлення роботи над самітом і зазначив, що ведуться «конструктивні обговорення» з проведення саміту.

«Маємо дуже конструктивні обговорення про поновлення саміту, який, якщо відбудеться, ймовірно, пройде в Сингапурі в той же день 12 червня і, за потреби, триватиме далі», - зазначив Трамп у Twitter.

Президент Трамп на початку тижня оголосив про скасування саміту після того, як Північна Корея дала зрозуміти що вона може відкликати саміт через непорозуміння щодо умов, які висувають Сполучені Штати в справі односторонньої денуклеаризації Корейського півострова.

У вівторок, під час зустрічі з президентом Південної Кореї Мун Чже Іном у Білому домі, він сказав, що саміт, можливо, не відбудеться наступного місяця.

«Якщо це не станеться тепер, можливо, він станеться пізніше», - наголосив Трамп.

Президент додав: «Є певні умови, яких ми вимагаємо. Я думаю, що ми отримаємо згоду на ці умови».

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