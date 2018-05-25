Як розвиватимуться дальші відносини між Сполученими Штатами та Північною Кореєю?

Заява президента Трампа про скасування зустрічі з лідером Північної Кореї, яку плановано на 12 червня в Сінгапурі, викликала хвилю реакції у світі, причому як схвальну, так і негативну.

Президент висловив жаль, що саміт не може відбутися в цей час і висловив надію, що це може статися в майбутньому.

Повідомлення про скасування саміту надійшло через кілька годин після того, як КНДР знищила свій об’єкт, на якому проводились ядерні випробування, як жест доброї волі. У зв’язку з цим деякі експерти піддали критиці час оголошення, зробленого Трампом.

Мелісса Гангем з Інституту Мідлбері у штаті Каліфорнія сказала:

«Міжнародні репортери саме були очевидцями знищення полігону. І скасування Трампом зустрічі кілька годин пізніше стало для Кім Чен Ина дуже неприємним».

Під час недавнього візиту державного секретаря Майка Помпео Пхеньян також звільнив трьох американських заручників. Однак Північна Корея дуже гостро зареагувала на те, що її лідери вважали порівнянням їх країни до Лівії, яка у 2003 році відмовилася від своєї початкуючої ядерної програми. На відміну від Лівії Північна Корея вже має ядерну зброю.

Деякі експерти кажуть, що Білий дім використав реакцію Північної Кореї як виправдання для скасування саміту.

Джеймс Маккеон з центру з питань контролю озброєнь і непоширення каже:

«Віце-президент Майк Пенс і радник з національної безпеки Джон Болтон протягом останніх кількох тижнів готувалися, щоб спробувати скасувати саміт. І вони робили це, кажучи, для прикладу: “Ми сподіваємося, що північні корейці зроблять те, що Муамар Кадафі зробив у Лівії, що в основному означає відмовитись від ядерної програми”».

Експерт з питань Північної Кореї Джеймс Маккеон каже, що нереалістично було очікувати, що Пхеньян погодиться відразу віддати свою ядерну зброю. Але він додає, що скасування зустрічі дасть час експертам і дипломатам розмовляти з Північною Кореєю і, можливо, підготувати ґрунт для майбутніх дипломатичних зусиль.

Він додає, що потрібно розмовляти приватно, без розголосу, тому що відкрита дипломатія не приносить результатів.

Експерти назагал погоджуються, що у Сполучених Штатів і Північної Кореї відмінні погляди на питання денуклеаризації Корейського півострова і що майбутні переговори вимагають вичерпної і тихої підготовки.

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