Сенатори звинувачують одне одного в лицемірстві, згадуючи імпічмент Білла Клінтона, – ЗМІ

Готуючись до наступної стадії процедури імпічменту президента, початок якої попередньо заплановано на січень, американські сенатори звертаються до досвіду проходження справи про імпічмент 42 президента США Білла Клінтона – пише The Hill. Тоді, в 1999 році, американський Сенат востаннє розглядав імпічмент президента.

15 зі 100 нинішніх законодавців від обох партій були членами Сенату і в той час. Втім, у 1999 імпічмент президентові ініціювали республіканці, демократи ж наполягали на тому, що Білл Клінтон невинен. Тепер, коли сенатори змінили ролі, вони звинувачують одне одного в лицемірстві й подвійних стандартах.

Лідер республіканської більшості Мітч Макконнелл закинув голові демократів у Сенаті Чаку Шумеру, що зараз він намагається просунути те, проти чого він виступав у 1999 році. Зараз Шумер наполягає на тому, що перед Сенатом має постати більше свідків – протягом попередньої процедури імпічменту він виступав проти схожої вимоги республіканців.

Мій друг, лідер демокартів, продовжує вимагати новий та інший набір правил для президента Трампа.

“Мій друг, лідер демокартів, продовжує вимагати новий та інший набір правил для президента Трампа. Він хоче...застосувати підхід “все або нічого”, – сказав Мітч Макконнелл.

Водночас Чак Шумер заявив, що в 1999 році ситуація була інакшою: “Свідки у 99-му на той час вже виступали перед присяжними. Ми знали, що вони збирались сказати. А чотирьох свідків, яких ми викликаємо зараз, ми ще не чули. В цьому різниця, і вона величезна”, – сказав Шумер журналістам. Серед чотирьох свідків, яких хочуть викликати демократи – в тому числі колишній голова Ради Нацбезпеки США Джон Болтон та голова адміністрації Трампа Мік Малвейні.

Згодом Шумер і сам звинуватив лідера республіканців Мітча Макконнелла у подвійних стандартах. Адже тоді сам Макконнелл наполягав на тому, що Сенату слід заслухати більше свідків. Тоді в ефірі програми телеведучого Ларрі Кінга він казав: “Це нормально – викликати свідків на суд. І це точно нормально викликати свідків на суд щодо імпічменту”. Зараз лідер республіканців хоче провести слухання без свідків.

Мітч Макконнелл відреагував на закиди демократів так: “Позиція, яку ми займали 20 років тому, може бути не такою, як сьогодні. І ви можете цитувати практично будь-кого з нас, хто був у Сенаті в той період, а зараз опинився на протилежному боці через характер процесу”.

Після офіційного оголошення імпічменту Дональдові Трампу в Палаті представників Конгресу США справа має перейти у Сенат. Для цього спікерка Палати Ненсі Пелосі має офіційно передати необхідні документи, проте вона з цим не поспішає.

Зараз демократи наполягають на тому, що перед Сенатом має постати більше свідків – інакше, за їхніми словами, суд буде нечесним та упередженим. Республіканці, які мають більшість у Сенаті, проти: вони не зацікавлені в тому, щоб викликати нових свідків – і звинувачують демократів у штучному затягуванні процесу. Ненсі Пелосі сказала, що вона передасть необхідні документи лише тоді, коли обидві партії знайдуть спільне рішення.

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