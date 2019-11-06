Росія нарощує військову присутність в Арктиці

Від запуску першого у світі "бойового криголама", - до навчання військових поводженню з оленячими упряжками, від відновлення радянських авіабаз і радіолокаційних станцій, - до пристосування збройових систем і бронетехніки до умов холодної погоди: Росія активно зміцнює свою військову присутність в Арктиці і охоче привертає увагу до цього за допомогою військових навчань і тестових запусків нових ракет.

За словами західних аналітиків, мета Кремля - утвердитись у якості домінуючої сили в регіоні, який володіє великими нерозвіданими ресурсами, які стають більш досяжними через підвищення температур, танення льодів і підвищення рівня моря.

Нещодавно у Санкт-Петербурзі спустили на воду бойовий криголам "Іван Папанін", який планують поставити на озброєння до 2023 року, спорядивши його крилатими ракетами "Калібр", знаряддям калібру 76,2 мм і протичовневим вертольотом Ка-27.

"Ми хотіли його створити таким, щоб він забезпечив безпеку плавання і проводки кораблів. Одночасно, щоб на цьому кораблі можна було проводити наукові дослідження в льодах Арктики і, звичайно, щоб він надійно гарантував безпеку наших національних інтересів там", - сказав агентству ТАСС адмірал Віктор Черков.

Для президента Володимира Путіна розвиток у Арктиці став однією з ключових довгострокових цілей. Цього року він висловив амбітне припущення, що Північний морський шлях зможе скласти конкуренцію Суецькому каналу. Деякі міжнародні інвестори вже скуповують активи в проектах експорту зрідженого природного по цьому маршруту.

Російська влада наполягає, що її наполеглива позиція - це відповідь на навчання НАТО у регіоні, а її мета спрямована на забезпечення миру в Арктиці. Однак останні ракетні випробування, очевидно, покликані послужити сигналом і підкріпити територіальні претензії Москви.

НАТО, за запитом Норвегії та інших скандинавських і країн Балтії, також активізує діяльність в Арктиці, особливо в районі Кольського півострова, де базується Північний флот РФ.

У нещодавній статті для норвезької газети Aftenposten російський міністр закордонних справ звинуватив НАТО в створенні напруженої обстановки в Арктиці. "Норвегія відходить від своєї базової політики, розміщуючи у мирний час на своїй території нібито на ротаційній, а насправді на постійній основі тренувальні бази для військовослужбовців США і Великобританії", - зазначив він, назвавши "вкрай агресивними" навчання Trident Juncture, які пройшли недавно "поблизу російських кордонів".

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