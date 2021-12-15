Суд назвав росіянина виконавцем, а Москву замовницею вбивства Хангошвілі у Берліні

Німецький суд назвав російську владу відповідальною за вбивство громадянина Грузії Торніке (Зелімхана) Хангошвілі скоєне два роки тому у Берліні і засудив виконавця Вадима Красікова до довічного ув’язнення.

Уряд Німеччини ще минулого року за результатами розслідування, попри заперечення Москви, звинуватив Росію в організації вбивства на німецькій території.

Державні органи центрального уряду Російської Федерації схвалили рішення ліквідувати Торніке Хангошвілі у Берліні.

Вбивство 40-річного Торніке Хангошвілі у серпні 2019 року стало в ряд низки смертей в різних країнах, які названі результатами дій російських спецслужб.

Суд у Берліні 15 грудня підтвердив, що російські спецслужби створили фальшиві документи для 56-річного Вадима Красікова та забезпечили його засобами для здійснення злочину.

Засуджений був затриманий одразу після вбивства з документами на ім’я Вадима Соколова, і його адвокати доводили, що йдеться про іншу людину.

Але судді визнали достатніми докази слідства й обвинувачення прокуратури і заявили, що вбивця «несе особливу відповідальність», а тому не буде підпадати під можливість перегляду покарання через 15 років.

Родичі вбитого Торніке Хангошвілі, які брали участь у процесі як співпозивачі, звинуватили Москву у намаганнях залякати опонентів Кремля навіть за межами Росії.

Представники прокуратури розповіли на процесі, що Вадим Красіков прибув до Берліна у серпні 2019 року і вбив Ханґошвілі у парку Тірґартен пострілами у спину і в голову з пістолета з глушником.

Свідки бачили як вбивця викинув у річку свій велосипед, пістолет і перуку поблизу місця злочину.

Поліція швидко затримала його неподалік і згодом у воді були знайдені речові докази.

Москва відкидає звинувачення про причетність, але президент Росії Володимир Путін дав зрозуміти, що у Москві знали про Хангошвілі і вважали його ворогом.

Російське посольство у Берліні назвало рішення суду «необ’єктивним і політично вмотивованим».

Убитий

Торніке (Зелімхан) Хангошвілі народився в Грузії в районі Панкіської ущелини, де мешкають етнічні чеченці.

Він воював у другій чеченській війні проти Росії у 2001 - 2005 роках і був соратником загиблого чеченського ватажка Аслана Масхадова.

На Хангошвілі 2015 року був вчинений замах у Тбілісі, внаслідок якого він був поранений, але вижив.

2016 року він через Україну прибув до Німеччини, де попросив притулку, стверджуючи, що рятується від неодноразових спроб його убити.

Німецька влада не надала йому офіційного притулку, але певний час поліція тримала Хангошвілі під особливою увагою як підозрюваного ісламіста.

У Берліні залишаються його дружина і четверо дітей.

Дивіться також: День ліквідатора: як герої Чорнобиля святкують цю дату в Україні. Відео