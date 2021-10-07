В американській компанії з кібербезпеки заявили про спробу російських хакерів проникнути в урядові мережі США, Європи

Російські хакери, які стоять за успішним зломом мереж федеральних відомств США у 2020 році, проникли в американські і європейські урядові мережі, повідомили телекомпанії CNN аналітики з кібербезпеки, які відстежують діяльність угруповання.

Раніше у ФБР заявили про відсутність ознак того, що Росія бореться із хакерами, які використовують програми-вимагачі. Як повідомляв "Голос Америки", Пол Еббейт, заступник директора ФБР під час форуму розвідки поблизу Вашингтона заявив, що США звертались до Росії щодо низки осіб, але "нічого не змінилось".

Російське угруповання зламало мережі декількох технологічних фірм, про що раніше не повідомлялося, заявив Чарльз Кармакал - старший віце-президент і технічний директор компанії Mandiant, яка до початку цього тижня була відома як FireEye. Днями компанія провела саміт з кібербезпеки за участі високопосадовців уряду США, наприклад директор Агентства національної безпеки, генерал Пол Накасоне.

Цього року хакери використовували нові інструменти і методи в деяких своїх операціях, додав він.

«Угруповання здійснило злам безлічі урядових структур, організацій, які займаються політичними і зовнішньополітичними питаннями, а також постачальників технологій, які надають прямий або непрямий доступ до кінцевих цільових організацій у Північній Америці і Європі», - заявив Кармакал CNN.

Він не уточнив, про яких постачальників технологій йдеться.

Поки неясно, до яких даних отримали доступ хакери, якщо їм взагалі це вдалося, повідомила CNN.

Американський чиновник, знайомий з цим питанням, заявив телекомпанії, що федеральні відомства відстежують останню діяльність російських хакерів.

«Це питання піднімалося на недавніх засіданнях Ради національної безпеки», - повідомив чиновник, виступаючи на умовах анонімності.

У статті використано матеріали Defense One, Російської служби "Голосу Америки", Market Watch.

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