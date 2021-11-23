CNN: США розглядають можливість відправки в Україну зброї

Адміністрація США розглядає можливість відправки до України додаткової зброї. Про це із посиланням на свої джерела в американському уряді повідомив телеканал CNN.

Як повідомляєтья, новий пакет військової допомоги може включати додаткові протитанкові комплекси «Джавелін» та міномети. Також розглядається можливість надання переносних зенітно-ракетних комплексів "Стінгер", гелікоптерів Мі-17, які спочатку призначалися для афганської армії.

За даними телеканалу CNN, деякі високопосадовці адміністрації США побоюються, що такий крок Вашингтона може розглядатися Москвою як суттєва ескалація ситуації. Джерела CNN додають, що хоча США і готуються відправити в регіон своїх військових радників, поки неясно йдеться про їх відправку власне в Україну.

Між тим, як повідомляє ТАСС, у вівторок речник Путіна заявив, що Росія не планує нападати на Україну.

"Ми стверджуємо, що Україна планує агресивні дії проти Донбасу, ЛНР та ДНР, це ньюанс, який необхідно вірно розуміти та вірно трактувати. Неодноразово заявляли на найвищих рівнях, що Росія не збирається ні на кого нападати, та не виношує будь-яких агресивних планів", - наводить слова Дмитра Пєскова ТАСС.

Раніше Служба зовнішньої розвідки Росії заявила, що США "провокують загострення на Сході України".

"Держдеп США дипломатичними каналами доводить до своїх создників та партнерів абсолютно брехливу інформацію щодо концентрації на території нашої країни сил для військового вторгнення до України", - заявили у СВР.

Журналіст розслідувач Хрісто Грозєв назвав заяви російських чиновників такими, що викликають занепокоєння.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив у понеділок, що Україна не планує військовий наступ на Донбасі. "Ми віддані пошуку політичного та дипломатичного вирішення конфлікту", - відзначив міністр.

Кулеба також наголосив, що українські дипломати продовжують працювати над посиленням обороноздатності України з метою стримати Росію від подальших агресивних дій.

Оглядачі по різному коментують накопичення російських військ вздовж кордону з Україною.

"Путін за крок від того, щоб використати 115 000 російських військових для захоплення силою ще одного шматку України. Він вважає, що ЄС вразливий до шантажу поставками енергії. Меркель залишить вакуум лідерства. Він вважає, що Байден слабкий та безпорадний. Попереду небезпека", - пише генерал Армії США у відставці Баррі Маккафрі, який зараз працює медійним коментатором.

Натомість американський експерт з питань Росії Марк Галеотті на сторінках видання The Moscow Times ділиться думкою, що Путін ще не ухвалив рішення щодо наступу на Україну. Галеотті відзначає, що хоча Росія має можливість посилити своє військове угрупування, нині воно не має переваги необхідної для "швидкої та легкою перемоги" над ЗСУ, які, на думку Галетті "тепер є досвідченими та добре підгтовленими та налічують чверть мільйона".

"Путін мабуть не має чіткого та визначеного плану на 2022. Можливо війна буде, хоча повномасштабний наступ досі здається малоімовірним та небезпечним кроком як на чоловіка, який насправді зазвичай уникає ризику", - пише експерт.

У статті використано матеріали Російської служби "Голосу Америки", CNN, ТАСС, The Moscow Times.

Дивіться також: Білий дім звернувся до Міноборони США із запитом про надання детальної інформації про військові навчання США у Європі