У Конгресі з підозрою поставились до екс-юриста Альфа Банку

Юридичний комітет Сенату докладно розпитував номінанта Трампа на посаду Голови Кримінальних розслідувань Міністерства юстиції США Браяна Бенчковського під час слухань присвячених затвердженню Бенчковського на посаді.

Особливу уваги сенаторів привернув той факт, що Бенчковський працював юристом Альфа Банку, після того як полишив роботу в перехідній команді Трампа, де близько працював з міністром юстиції США Сешнсом.

Наразі зв’язки Альфа Банку з кампанією Трампа розслідує ФБР, через повідомлення про те, що під час президентської кампанії, 80% звернень сервера Альфа Банку були до Організації Трампа, повідомляє CNN. Альфа Банк також фігурує в так званому «Сталевому досьє», - інформації зібраній приватним слідчим, колишнім британським розвідником, про можливі зв’язки між Росією та кампанією Трампа.

«Наскільки мені відомо, пан Бенчковський був учасником перехідної команди Трампа. В березні, через два місяці після завершення роботи в перехідній команді, Бенчковський погодився бути представником Альфа Банку», - заявила сенатор Діана Фейнстайн під час слухань. Вона також наголосила на поінформованості пана Бенчковського про питання розслідування можлвиого втручання Росії до президентських виборів США.

«Він працював над проведенням комп’ютерної експертизи зв’язків між серверами Альфа Банку та організації Трампа і того, яким чином приватна інформаця виходила з банку. Цю роботу Бенчковський проводив для Альфа Банку, розглядаючи можливість подати в суд на компанію Buzz Feed за наклеп через їх публікацію досьє в Інтернеті. Альфа Бак подав до суду на Buzz Feed 26 травня цього року», - йдеться в заяві Файнстайн.

«Мій аналіз був дуже обмеженим, я просто розглянув факти, припустив, що вони невірні і дав клієнту попередню пораду про те, які вони дії мають вживати через наклеп», - пояснив Бенчковський.

Він також підтвердив свою готовність «самоусунутись від будь-якого питання, що стосується Альфа Банку протягом двох років служби в міністерстві в разі, якщо мені пощастить бути затвердженим на посаду», - сказав Бенчковський під час свідчень в юридичному комітеті Сенату, повідомляє CNN.

Бенчковський також пообіцяв проконсультуватись з посадовцями з етики Міністерства юстиції США стосовно будь-яких елементів розслідування яке проводить спец. прокурор Мюллер стосовно можливого втручання Росії до виборів у США.

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