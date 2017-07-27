Час-Time: Американські законодавці досягли угоди, завдяки якій Сенат може до кінця тижня ухвалити законопроект щодо санкцій

В ефірі Час-Time. Сенат має найближчим часом – до кінця тижня – ухвалити законопроект, який передбачає посилення санкційного режиму із Росією, а також забороняє президенту Трампу скасовувати санкції проти Москви без згоди Конгресу - голова сенатського комітету з міжнародних відносин Боб Коркер заявив, що законодавцям вдалося досягнути відповідної угоди. Плани США посилити санкції щодо Росії у Європі зустріли із опозицією. Кореспондент у Лондоні – про подробиці справи Фірташа, його зв’язки в Америці і Європі. Рішення Трампа заборонити трансгендерам служити в американських збройних силах здивувало Пентагон та представників обох партій у Конгресі, і обурило активістів, які борються за права сексуальних меншин.