Конгрес США ухвалив законопроект для уникнення припинення роботи уряду

Конгрес США ухвалив законопроект про продовження фінансування, таким чином уникнувши можливого шатдауну - тобто припинення роботи уряду Сполучених Штатів. Ініціативу підтримали як у Сенаті, так і в Палаті представників. Тепер документ має підписати президент Джо Байден.

Демократи та республіканці довго не могли досягти згоди щодо ухвалення законопроекту. Однак ввечері напередодні голосування лідер більшості у Сенаті Чак Шумер повідомив, що двом сторонам вдалося знайти порозуміння.

Шумер повідомив, що законопроект збереже поточний рівень фінансування урядових відомств до 3-го грудня. “У ситуації, коли потрібно вирішити так багато проблем, останнє, що зараз потрібно американцям - це припинення роботи уряду. Ця пропозиція дозволить уникнути цього», - сказав сенатор.

З 1976 року федеральний уряд США частково закривався 21 раз, в тому числі три рази за президентства Дональда Трампа. Згідно із законом, урядові установи США повинні мати фінансування, затверджене Конгресом, щоб здійснювати свою діяльність.

Без такого фінансування уряд частково призупиняє свою роботу, і багато урядових операцій припиняються.

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