В уряді США знову наголосили на ефективності вакцин

Рівень госпіталізації із COVID-19 невакцинованих осіб у всіх вікових групах значно перевищує показники госпіталізації вакцинованих. Про це посадовці США заявили у середу у ході пресбрифінгу, повідомляє сайт Білого дому.

За словами директорки Центрів з контролю і профілактики захворювань США Рошель Валенськи, рівень госпіталізації невакцинованих у 14 разів вищий у віковій групі від 18 до 49 років, у 15 разів вищий для вікової групи від 50 до 64 років, та у 9 разів вищий для людей у віці від 65 років.

Посадовиця також відзначила, що невакциновані особи мали у понад 11 разів вищий ризик померти від COVID-19 та у понад 6 разів вищий ризик мати позитивний результат тексту на COVID-19.

Під час заходу посадовці США наголосили, що 66 мільйонів американців лишаються невакцинованими проти COVID-19. Повністю вакциновані 190 мільйонів американців.

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