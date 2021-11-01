Кількість смертей від коронавірусу у світі перевищила 5 мільйонів

За менш ніж два роки від початку світової пандемії COVID-19, коронавірус забрав понад 5 мільйонів життів. США, за даними Університету Джонса Гопкінса, продовжує лідирувати за кількістю смертей - станом на понеділок відомо про понад 745 тисяч загиблих від коронавірусу.

CNBC зазначає, що зараз у світі панує більш заразний і небезпечний Дельта-штам коронавірусу, а більшість держав уже почали послабляти пандемічні обмеження, тож це викликає серйозні занепокоєння з огляду на наближення зими у Північній півкулі.

Проте ситуацію значно поліпшує кампанія зі щеплення населення. Як "Голос Америки" повідомляв раніше, американська влада виявила, що вакцинація від COVID-19 дає кращий захист й допомагає краще уникати шпиталізації, ніж природний імунітет, вироблений після хвороби. Тож висновки дослідження полягають у тому, що навіть тим, хто перехворів на коронавірус, потрібно щеплюватись.

Днями у ВООЗ повідомили, що кількість нових випадків і смертей почала дещо збільшуватись, при чому половина від усіх світових нових випадків припадає на Європу. В інших частинах світу відзначають позитивну динаміку - зменшення кількості нових заражених.

Науковці кажуть, що вірус продовжує мутувати: дослідники відзначають видозмінення панівного штаму - так званий різновид "Дельта-плюс" виявляють у США, Великій Британії та Австралії. Поки невідомо, чи він більш заразний і стійкий до природного чи набутого імунітету.

Як пише CNN, у світі залишилось лише кілька країн, в яких не зафіксували хворих на коронавірус. Днями острівна країна Тонга повідомила про першого хворого на COVID-19 - туриста з Нової Зеландії. Разом із Тувалу й Науру - іншими полінезійськими острівними державами - країна оголосила про суворий локдаун із початком пандемії, відтак там вдавалось увесь цей час уникати зараження.

Туркменістан і Північна Корея також офіційно не повідомляли про хворих на коронавірус, але це, як припускає CNN, неправдива інформація.

У матеріалі використано джерела: CNBC, CNN, Johns Hopkins University

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