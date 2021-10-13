Американці із рекордною швидкістю звільняються з роботи, а роботодавці не можуть знайти працівників

Звіт Міністерства праці США засвідчив, що у серпні 4,3 мільйона американців, 3% робочої сили країни, пішли з роботи у серпні. Це найбільше з грудня 2000. У липні цей показник сягнув 4 мільйонів. Також у серпні уповільнився темп найму працівників, а кількість вільних робочих місць знизилась із 11,1 мільйона у липні до 10,4 мільйона у серпні.

Із тим, як країна виходить з економічного спаду, зумовленого пандемією, на ринку праці з'являється все більше вакансій, але темпи найму не зростають, а навпаки дещо знижуються.

Частково причина полягає у страхах довкола Дельта-штаму коронавірусу: чимало людей бояться заразитись на робочому місці, якщо ця робота пов'язана із контактами з іншими людьми. Зокрема, тому у квітні масово звільнялись працівники ресторанів, барів, готелів, магазинів роздрібної торгівлі, а також освітніх закладів.

Проте й на виробництві, будівництві й у транспортній галузі, а також в логістиці спостерігається відтік кадрів. Натомість юристи, інженери, архітектори та інші "білі комірці" були менш схильні звільнятись, адже переважно можуть працювати з дому.

Також експерти пояснюють, що брак робочої сили призводить до зростання заробітної плати й конкуренції за працівників, тож чимало професіоналів мають гнучкість у виборі місця роботи й також схильні задля цього переїжджати до інших міст і штатів.

Загалом аналітики називають швидкі темпи звільнення гарним показником, що свідчить про те, що працівники мають кращі пропозиції по роботі або впевнені, що зможуть швидко знайти таке місце. Але у цій ситуації чимало американців, боячись заразитись коронавірусом на роботі, готові відмовитись від неї навіть не маючи кращого вибору.

Схожа тенденція до звільнення спостерігається і у Великій Британії, звідки після Брекзиту виїхало чимало громадян ЄС.

У матеріалі використано статтю англомовної редакції "Голосу Америки"

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