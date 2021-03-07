Світ на межі четвертої хвилі коронавірусу - американські медіа

Через рік після початку пандемії коронавірусу, попри спроби урядів пришвидшити темпи вакцинації й запобігти перевантаженню лікарень, світ перебуває на межі четвертої хвилі. Про це пишуть американські видання The Hill та CNN.

Після шести тижнів спаду в останній тиждень лютого кількість хворих у світі знову почала зростати, зокрема, в Україні. Це частково зумовлено поширенням нових штамів вірусу, що передаються швидше, ніж оригінальний різновид, спершу виявлений в Ухані.

У ВООЗ укотре підкреслили, що подолання пандемії потребує послідовної та зкоординованої відповіді, а у Центрі із контролю та запобігання захворюанням (CDC) заявили, що вплинути на ситуацію може вакцинація, однак, її рівень іще не досягає безпечного для населення рівня.

Зараз у США загалом 54 млн людей провакциновано, з них 27 - двома дозами, решта - однією. Також нещодавно до використання затвердили вакцину Johnson & Johnson, що стала третім доступним на ринку препаратом. Із понад 115 мільйонів випадків хвороби чверть припадає на США, у країні померли понад 518 тисяч пацієнтів із COVID-19.

Прогностична модель CDC вказує, що тенденція захворюваності ітиме у березні й квітні на спад, однак інші дослідники припускають, що не за горами нова хвиля зростання випадків. Модель дослідників із Філадельфії PolicyLab вказує на те, що швидкість поширення вірусу зростає.

Чимало штатів почали послаблювати коронавірусні обмеження для бізнесів, закладах харчування та масових зібрань, а також зобов'язання носити маски, навіть попри те, що показники захворюваності подекуди вищі, ніж улітку, коли ці заходи були запроваджені, кажуть у Robert Wood Johnson Foundation. Якщо проявити необачність зараз, це може лише розтягти у часі тривалість пандемії, кажуть у PolicyLab.

Водночас, весна й потепління повинні допомогти Америці у боротьбі проти коронавірусу, адже люди проводять більше часу на вулиці, й за вищих температур активність вірусу може знижуватись.

Однак проблему становить те, що частина населення може відмовитись від вакцинації, що не є обов'язковою, навіть попри те, що щеплення не показало значних ризиків для здоров'я.

Загалом експерти вважають, що показовими можуть стати наступні три місяці, коли, ймовірно, стане зрозуміло, чи рухається людство у бік подолання коронавірусу.

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