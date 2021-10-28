Дешевий антидепресант може знижувати тяжкі ускладнення від коронавірусу для людей у групі підвищеного ризику - дослідження

Дешевий широкорозповсюджений антидепресант флувоксамін (fluvoxamine) може зменшувати ризик серйозних ускладнень від COVID-19 серед людей у групі високого ризику, - свідчить дослідження у Бразилії за участі 1500 пацієнтів.

Як повідомляє CNN із посиланням на The Lancet Global Health, цей препарат зазвичай використовують для лікування обсесивно-компульсивного розладу та депресії, але також має антизапальні властивості.

Науковці виявили, що пацієнти, які приймали флувоксамін, мали нижчий ризик розвитку серйозних ускладнень і потребувати шпиталізації. CNN цитує науковців, що цей препарат - не панацея, але може допомагати в лікуванні коронавірусу, особливо враховуючи його невисоку вартість - 4 долари за 10-денний курс лікування.

Раніше про успішне випробування ліків від коронавірусу повідомила американська фармацевтична компанія Merck. Експериментальний противірусний препарат молнупіравір, за попередніми результатами, у половину зменшив ризик шпиталізації та смертності від коронавірусу.

При цьому головний імунолог США Ентоні Фаучі заохотив американців, що сумніваються у доцільності щеплення, не покладатись на препарати, що лікують коронавірус: "Препарат (Merck - ред.) знизив ризик шпиталізації й смертності на 50%. Ви знаєте, як знизити ризик на 100%? Не заражатись".

Днями у США оголосили, що люди із наявними хронічними хворобами, що вже отримали дві дози щеплення Moderna чи Pfizer, а потім і третій укол-підсилювач, через іще півроку після цього можуть отримати й четверту дозу вакцини, повідомляє USA Today. Причина у тому, що деякі хвороби й лікування від них не дозволяють людям із ослабленим імунітетом отримати достатній захист від коронавірусу, тож необхідний іще один посилювач.

Як ​повідомляв "Голос Америки" , Федеральна адміністрація США з контролю над продуктами харчування та ліками рекомендувала застосувати дитячу дозу вакцини Pfizer від COVID-19 для щеплення дітей віком 5-11 років. Дитяча доза складає третину дорослої.

Станом на 27 жовтня у США повністю імунізовані від коронавірусу 191 мільйон жителів, 14,4 мільйони - отримали третю дозу-підсилювач, повідомляє CDC.

У матеріалі використано джерела: CNN, USA Today, CDC

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