Лише кожен десятий американець вірить, що за рік коронавірус буде подолано

Лише 10% американців очікують, що до початку наступного року COVID-19 буде викорінено - такі результати опитування Axios-Ipsos.

Кожен третій учасник опитування вважає, що протягом наступного місяця підхопить коронавірус. Це свідчить про те, що в американському суспільстві укорінюється концепт "життя із коронавірусом", який нікуди не зникне, але стане частиною буденності, пише видання The Hill.

Соцопитування засвідчило, що суспільство фактично поділилось на чотири майже рівні групи щодо того, як країні далі рухатись у питанні пандемії: повністю прибрати всі обмеження, продовжувати відкривати економіку із деякими застереженнями, зберегти наявні нині карантинні правила, посилити вимоги про вакцинацію та носіння масок.

Звіт Axios підкреслює, що розділення думок відбувається, переважно, за політичними переконаннями: республіканці загалом виступають за скасування обмежень, демократи у цілому - за збереження.

При цьому 70% опитаних сказали, що якщо для імунізації від коронавірусу потребно буде щепитись щороку, як від грипу, вони готові отримати цю вакцину.

Опитування було проведене із 4 по 7 лютого за участі 1049 людей, що представляють доросле населення США, статистична похибка складає 3,3 відсоткових пункти.

Тим часом, раніше "Голос Америки" повідомляв, що директор Європейського відділення ВООЗ Ганс Клюге заявив, що бачить ймовірне закінчення пандемії у Європі в найближчі місяці.

При цьому він визнав, що кількість випадків COVID-19 у регіоні продовжує зростати. Зокрема, минулого тижня в європейському регіоні зафіксували 12 мільйонів випадків хвороби, це найвищий показник тижневої захворюваності з початку пандемії.

Клюге вважає, що про завершення глобальної пандемії ще зарано говорити, але він вперше побачив можливість взяти під контроль поширення хвороби на європейському континенті.

У США після січневого рекорду заражень - 800 тисяч нових випадків за добу - темпи поширення коронавірусу почали спадати. Кількість смертей, як і раніше, в середньому перевищує 2400 на день, що є найбільшим показником із минулої зими, однак експерти прогнозують зменшення цього показника найближчим часом.

У статті використано матеріали The Hill.